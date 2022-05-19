10 ИЮНЯ 2022 ГОДА С 10 ЧАСОВ 00 МИНУТ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРОКУРОРА ОБЛАСТИ СПИРИДОНОВЫМ С.А. БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН.
ПРИЕМ БУДЕТ ПРОВЕДЕН В САФОНОВСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ ПРОКУРАТУРЕ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В МЕЖРАЙОННОЙ ПРОКУРАТУРЕ ПО АДРЕСУ: УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 23, Г. САФОНОВО, СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.
ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПАСПОРТ ИЛИ ИНОЙ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ.
САФОНОВСКАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
10 ИЮНЯ 2022 ГОДА С 10 ЧАСОВ 00 МИНУТ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРОКУРОРА ОБЛАСТИ СПИРИДОНОВЫМ С.А. БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН.
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