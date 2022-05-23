Порядок выплаты и обложения отпускных не поменяли. Однако на практике часто возникают вопросы.

Отпускные нужно выплатить минимум за 3 календарных дня до начала отпуска. Их можно выдать и с зарплатой, главное, не пропустить срок. Если день выплаты совпал с выходным или нерабочим праздничным днем, то отпускные перечислите накануне. За нарушение грозит ответственность.

Отпускные посчитайте за каждый день отпуска в размере среднего дневного заработка. Расчет зависит от того, в каких днях вы его предоставляете — календарных или рабочих.

Если работник берет отпуск после декрета, отпуска по уходу за ребенком или отпуск с последующим увольнением, оплатите его в обычном порядке.

Если при увольнении у сотрудника остался неиспользованный отпуск, нужно выплатить компенсацию. Также часто бывает, что у работника есть неотработанные дни отпуска на дату увольнения. При соблюдении некоторых условий излишне выплаченные отпускные можно удержать.

Если у сотрудника есть доплата к отпуску, то при определенных условиях ее можно учесть в расходах по налогу на прибыль. Например, выплату матпомощи или премии можно включить в расходы, если:



такую выплату предусмотрели в трудовом (коллективном) договоре;



она носит стимулирующий характер и связана с выполнением сотрудником его трудовой функции;



ее подтвердили документами.

Как отразить отпускные в расчете 6-НДФЛ? Как при расчете налога на прибыль учесть переходящий отпуск и доплату к нему? Об этом и не только читайте в обзоре «Отпуск в 2022 году: рассмотрим важные для бухгалтера нюансы» на стартовой странице профиля «Бухгалтерия и кадры» в системе КонсультантПлюс.

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