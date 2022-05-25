Мир, где уютно и тепло

Святослав МАСЮТИН, почетный гражданин Сафоновского района, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист России, действительный член (академик) РАЕН:

– Вся моя жизнь связана с тенистым парком поселка Южного. После уроков я бежал на стадион, где проходили жаркие футбольные и баскетбольные баталии, а после матча так приятно было смыть усталость в прохладе озера. Не оставил нашей «Олимпийской деревни» и повзрослев.

Поселившееся во мне увлечение спортом заставляло искать условия для легкоатлетических и лыжных пробежек, а более удобного места в городе было не найти. Успевал пробегать несколько километров даже во время обеденного перерыва.

До сих пор считаю Южный – лучшей площадкой активного отдыха. На беговых дорожках встречаю своих стипендиатов-спортсменов: Елену Милашкину, Юлию Кострикову. Общаюсь с ними, узнаю об очередных успехах.

Очень радуюсь переменам, которые происходят с парком сегодня. На стадионе появилась беговая дорожка из современных материалов, монтируют новые трибуны. Полным ходом идет устройство двухкилометровой велолыжероллерной трассы с освещением, что позволит заниматься спортом не только летом, но и зимой после работы. Еще больше возможностей для отдыха и занятий спортом сулит благоустройство набережной – второй этап реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Я очень люблю Сафоново, которое дало все лучшее, что у меня есть, что приносит удовлетворение: семью, работу, друзей и близких, родной дом, научную деятельность. Я убежден, что будущее России именно за малыми городами –

такими, как наше Сафоново. Голосуя за очередной этап благоустройства, мы поддерживаем наш маленький мир, где его жителям всегда уютно и тепло.

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