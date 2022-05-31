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Как работает отделение МОРЭР ГИБДД в Сафоново?

01.06.2022

Отделение #6 МОРЭР ГИБДД по Смоленской области напоминает:

Прием заявителей осуществляется по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг либо с использованием возможностей системы управления электронной очередью в режиме «запись на точное время» (т.е. по талонам).

📌График работы:

Понедельник* 09.00-18.00
Вторник* 09.00 – 20.00
Среда* 09.00 – 18.00
Четверг* 09.00 – 16.00
Пятница* 09.00 – 18.00
Суббота: 08.00 – 14.00
Воскресенье** 09.00 – 16.00

*Пн-Пт: перерыв с 13.00 до 14.00
** Вс: перерыв с 12.00 до 13.00

Тел. отдела: (48142) 3-20-86

Фото из открытых источников

Опубликовано в категории Приоритеты

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