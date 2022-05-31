Когда платить отсроченные страховые взносы

ФНС разъяснила, когда ряду компаний и ИП нужно платить отсроченные страховые взносы

Организации и ИП, которые работают в определенных сферах, получили годовую отсрочку по уплате взносов за II и (или) III кварталы. ФНС пояснила, в какие сроки надо перечислять страховые взносы с выплат физлицам. Об отсрочке уведомят по ТКС или в личном кабинете налогоплательщика.

Обратите внимание:

сроки уплаты взносов с выплат физлицам

за апрель продлили до 15 мая 2023 г.,

за май – до 15 июня 2023 г.,

июнь – до 17 июля 2023 г.,

июль – до 15 августа 2023 г.,

август – до 15 сентября 2023 г.,

сентябрь – до 16 октября 2023 г.



для ИП, у которых есть право на отсрочку по взносам за 2021 г. с дохода выше 300 тыс. руб., срок уплаты продлили до 3 июля 2023 г.

Основной документ: Письмо ФНС России от 06.05.2022 N СД-4-11/5607@

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