Новые горизонты Данилы

Студент-первокурсник Сафоновского филиала СмолАПО Данила Борисенков стал участником финальных состязаний федерального просветительского марафона «Новые горизонты» Российского общества «Знание», состоявшихся недавно в Москве на ВДНХ.

В региональном этапе конкурса участвовали более 100 000 старшеклассников из 85 регионов России, а также от Российского движения школьников «Юнармии» и сообщества «Большая перемена». В каждую команду от региона вошло по шесть человек, которые набрали больше всех баллов в личный рейтинг на региональном этапе интеллектуальных состязаний.

Данила – выпускник средней школы №6. Он окончил девять классов на «отлично», поступил учиться в Сафоновский филиал СмолАПО по специальности «Операционная деятельность в логистике».

После регистрации на сайте просветительского марафона «Новые горизонты» Данила Борисенков участвовал в исторической и научно-технологической викторинах, в киберспортивном турнире, по итогам которых набрал более трехсот баллов.

В результате он был приглашен в Москву на финальные состязания в составе команды Смоленской области, проходившие в течение нескольких дней. По итогам марафона сафоновец удостоен благодарности за активное участие в просветительских играх 2022 года и волю к победе. Незабываемыми оказались встречи финалистов с известным телеведущим Владимиром Соловьевым, российским политиком и государственным деятелем Дмитрием Рогозиным и другими участниками форума.

Сейчас Данила сдает экзамены за первый курс, после сессии начнутся каникулы, во время которых студент планирует заняться саморазвитием, спортом. Пожелаем ему открытия новых горизонтов, успехов в учебе, профессионального становления!

Татьяна ПЕТРОВА.

НА СНИМКЕ: Данила Борисенков в составе команды Смоленской области – первый слева.

Фото из открытых источников.