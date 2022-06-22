В Рыбках зажгли Вечный огонь

Сегодня, в День памяти и скорби, на мемориальном комплексе в деревне Рыбки состоялось историческое событие — зажжение Вечного огня. В рамках Федерального проекта «Историческая память» и регионального проекта «Связь поколений» партии «Единая Россия», по инициативе секретаря Смоленского отделения партии Игоря Ляхова и его единомышленников здесь с 2021 года проводились реставрационные работы. На памятный митинг собрались жители деревни Рыбки, официальные лица и гости, в том числе член общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич, заместитель генерального директора АО «Газстройпром», генеральный директор ПАО «Газпром Автоматизация» Николай Бобриков, Глава МО «Сафоновский район» Александр Лапиков. Как и вся страна, в 12:15 собравшиеся застыли в минуте молчания. Мероприятия в честь памятной даты включали в себя также посадку туй, турнир по баскетболу, школьную линейку. Гости могли попробовать солдатскую кашу из походной кухни, организованной тут же; насладиться музыкальными номерами местных самодеятельных артистов, детей, а также композицией «Исповедь неизвестного солдата», исполненной композитором и педагогом Николаем Писаренко.

Вечный огонь на мемориальном комплексе в Рыбках стал символом связи поколений, всенародной любви к героям, отдавшим свою жизнь за свободу и независимость Родины.