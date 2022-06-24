С Днём города, Сафоново!

Торжественное собрание, посвященное 70-летию города Сафоново, прошло сегодня во Дворце культуры.

В фойе ДК крупные предприятия представили свою продукцию, была оформлена выставка картин художников-педагогов Сафоновской детской художественной школы имени В.М. Кириллова.

После объявления торжества по случаю празднования Дня города открытым ведущие программы, Михаил Федоров и Анастасия Федосеенкова, огласили приветствие сафоновцам Губернатора Смоленской области Алексея Островского:

«С большим удовольствием, от всего сердца поздравляю вас, трудовые коллективы, ветеранов и молодежь, всех жителей замечательного шахтерского края на смоленской земле – с 70-летним юбилеем города Сафонова!

Очень рад, что вы продолжаете славные традиции предшественников, подаете пример другим муниципалитетам в том, как можно и нужно работать! Поэтому всегда поддерживал ваши инициативы, и впредь буду помогать в реализации проектов, планов, программ, направленных на созидание и обновление.

Только за последние два пандемийных года, несмотря на коронавирусные ограничения, совместными усилиями при серьезной финансовой поддержке из областного и федерального бюджетов многое удалось сделать и в городе, и в районе.

Приведены в порядок и благоустроены 14 дворовых территорий и 2 сквера, работы продолжаются еще в 3-х дворах и одной парковой зоне.

Развивая дорожно-транспортный комплекс, 65 млн рублей мы направили на ремонт улиц Энгельса, Советской, Октябрьской, Карла Маркса и Кутузова. Еще 50 млн рублей выделены в этом году на проведение ремонта дорожного полотна по улицам Строителей, Кирова, Первомайской и окружной дороги вокруг поселка Горный.

Важный вопрос, который остается в повестке, касается качества водоснабжения. В рамках областной государственной программы мы направляем 71 млн рублей на строительство станции водоочистки и водопроводных сетей на городском водозаборе «Шахтерский», в поселке Вадино и деревне Казулино. Еще не успели высохнуть чернила на подписанном недавно контракте, а подготовительные работы уже начались – завозится оборудование, устанавливаются веб-камеры. Можно будет отслеживать ход работ в прямом эфире, и я прошу местных жителей тоже контролировать их выполнение. Рассчитываю на ваше участие и обратную связь.

Также стараемся по мере сил решать и вопросы социально-культурной сферы.

Модернизировали Сафоновскую центральную районную библиотеку. Лично посещал это учреждение и могу с удовлетворением сказать, что условия для посетителей и работников там созданы замечательные.

Для городского культурного центра приобрели новый комплект звуковой аппаратуры и светодиодный экран. Проводим капитальный ремонт Издешковского сельского Дома Культуры и Сафоновской детской школы искусств.

Обновили и пополнили материально-техническую базу городского Физкультурно-оздоровительного комплекса, спортивной школы по хоккею с шайбой.

Что касается объектов образования, то в прошлом году отремонтировали спортивный зал в школе №9 районного центра и провели основательный ремонт Вадинской школы, а в этом – капитально отремонтируем одно из зданий школы №1, модернизируем там учебное оборудование, приобретем новую мебель и компьютерную технику. В Прудковской и двух сафоновских школах открыли Центры «Точка роста» Уверен, что позитивные результаты не заставят себя ждать. И будем вместе радоваться достижениям наших ребят – таких же золотых медалистов, как и присутствующие сегодня в зале. От всей души поздравляю вас, друзья, с особыми успехами в учении и желаю всем выпускникам выбрать правильную дорогу в жизни и профессию по душе.

Дорогие сафоновцы, я благодарю вас за добросовестный и честный труд, за ответственность и горячее стремление сделать жизнь в своем родном городе, районе комфортнее, уютнее, красивее!

Будьте счастливы и здоровы!

Пусть в ваших домах царят благополучие, взаимопонимание и любовь!

С юбилеем!»

Уверенность в том, что сафоновцам по силам решать любые задачи, выразил депутат Государственной Думы Сергей Неверов, приславший поздравительную телеграмму.

Выступая перед собравшимися, Глава МО «Сафоновский район» Александр Лапиков отметил, что сафоновцам есть где учиться, работать, отдыхать, укреплять здоровье. Город является крупным промышленным узлом региона. Здесь строятся дома, ведется благоустройство скверов, предприятий, дворовых территорий. В 2022 году запланирован ремонт дорог по улицам Строителей, Кирова, Первомайской. Начался первый этап благоустройства парка по улице Мира. Ставится задача вернуть ему былую привлекательность и востребованность. Проект «Светлое настоящее» планируется осуществить в центральной части города. В год 70-летия Сафонова будет установлен памятник шахтеру в поселке Горном. Александр Иванович поблагодарил за помощь в решении вопросов местного значения Администрацию Смоленской области и лично Губернатора Алексея Островского.

Поскольку наш город славится трудолюбивыми и талантливыми людьми, успехами промышленных предприятий, учреждений сфер медицины, образования, культуры, Глава района вручил заслуженные награды отличившимся.

Почетными грамотами Администрации Смоленской области награждены: Наталья Анатольевна Кузьмина – заведующая детским садом № 7 «Радость моя», Татьяна Сергеевна Михалченкова – начальник отдела капитального строительства и инвестиций филиала акционерного общества «Газпром газораспределение Смоленск» в г. Сафоново, Сергей Стефанович Петров – токарь — расточник инструментального цеха ОАО «Приборы контроля и регулирования техпроцессов».

Среди награжденных благодарственными письмами Губернатора Смоленской области – Дмитрий Игоревич Бабиков – врач-стоматолог Сафоновской городской стоматологической поликлиники, Елена Анатольевна Конашенко – оператор красочной станции ООО «Завод сварочного оборудования «КаВик», Людмила Константиновна Кулешова – заместитель директора по воспитательной работе Сафоновского индустриально-технологического техникума. Елена Александровна Макарова – заведующая центром медицинской профилактики Сафоновской ЦРБ, Людмила Сергеевна Мацкова – старший технолог раскройного цеха ООО Сафоновская швейная фабрика «Орел», Наталья Васильевна Роот – преподаватель Сафоновской детской художественной школы им. В.М. Кириллова, Оксана Анатольевна Семенова – главный бухгалтер Сафоновского филиала Смоленской академии профессионального образования, Наталья Викторовна Маркова – директор техникума туризма, менеджмента и информационных технологий.

Александр Иванович Лапиков поздравил также выпускников школы-медалистов. Это Ирина Михайлова, Полина Сухаревская – выпускники средней школы № 2; Анастасия Ершова, Софья Кондрученкова, Дарья Скокова – выпускники средней школы № 3; Оксана Морозова, Анастасия Паневина, Анастасия Селиверстова, Александра Филинская – выпускники гимназии; Полина Новичкова, Сабина Потапенкова– выпускницы средней школы №6; Дмитрий Филипенок, Анастасия Докторова, Яна Ананченкова – выпускники средней школы №7; Арина Герасенкова, Александр Кривогин, Елизавета Лебедева. Кирилл Полещук, Дарья Смоленская – выпускники средней школы № 8; Елена Суханова – выпускница средней школы №9; Виктория Карпова – выпускница Издешковской средней школы.









Почетными грамотами Администрации муниципального образования «Сафоновский район»награждены Светлана Константиновна Васенкова – дефектоскопист по ультразвуковому контролю цеха № 24 АО «Авангард», Владимир Михайлович Пучков – учитель истории и обществознания средней школы № 7, Юрий Николаевич Шорин – главный редактор научно-популярного журнала «Край Смоленский».





Сергей Николаевич Алексеев – старший лейтенант внутренней службы, старший инженер производственно-технического отдела центра трудовой адаптации осужденных ФКУ «Исправительная колония № 3», Оксана Валерьевна Воронина – заместитель главного бухгалтера ОАО «Сафоновомясопродукт», Андрей Валерьевич Мельников – подполковник внутренней службы, заместитель начальника колонии – начальник центра трудовой адаптации осужденных ФКУ «Исправительная колония № 2», Людмила Валерьевна Саввина – оператор связи мобильной группы Сафоновского почтамта УФПС Смоленской области АО «Почта России», Александр Михайлович Сычев – токарь участка № 3 АО «Сафоновский завод «Гидрометприбор»; Светлана Геннадьевна Федосеенкова – методист Сафоновского городского культурного центра — это те, кто получил благодарственные письма Главы муниципального образования «Сафоновский район».

По традиции, заслуженные награды были вручены победителям конкурса по благоустройству.

В номинации«Лучшее учреждение дошкольного образования по благоустройству» победителем стал детский сад № 20 «Светлячок» (заведующая Макарова Оксана Алексеевна).

В номинации«Лучшая школа по благоустройству» — школа №2 во главе с директором Шаховым Дмитрием Николаевичем.



Победитель конкурса в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования по благоустройству»– Дом детского творчества во главе с директором Новиковой Ольгой Юрьевной.



Лучшим учреждением культуры по благоустройству признан Рыбковский сельский дом культуры (директор Титова Елена Михайловна).





Победителем в номинации «Лучшее предприятие по благоустройству» стало акционерное общество «Авангард» (генеральный директор Епишин Эдуард Борисович). Награда была вручена заместителю генерального директора по безопасности и кадрам Иванову Валерию Васильевичу.



«Лучшей придомовой территорией по благоустройству» стала площадка у дома № 17 по улице Ленинградской. Территориальное общественное самоуправление «Горный 17/67» во главе с председателем ТОС Вартаняном Владимиром Хачиковичем в очередной раз одержало победу.

Творческие коллективы города и района подготовили к празднованию Дня города яркие самобытные выступления, доставив удовольствие зрителям.

Празднование Дня города, которое началось сегодня во Дворце культуры, продолжится завтра на центральной улице Сафонова.

С праздником, сафоновцы!

Фотоотчет Татьяны Гляшовой.