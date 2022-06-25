Веселится и ликует весь народ





После двухлетнего пандемийного перерыва Сафоново вновь празднует День города. Площадь и улица Ленина наполнены музыкой, суетой, детьми и взрослыми, праздничной торговлей, запахами шашлыка и сладкой ваты. Свои поделки и угощения представили сельские поселения района, а образовательные учреждения предлагали желающим всевозможные мастер-классы, детям – аквагрим. Посетили праздник почетные гости: председатель Смоленской областной Думы, лидер смоленских единороссов Игорь Ляхов, депутат Смоленской областной Думы Александр Станьков, представитель города-побратима из Беларуси Голочина Георгий Мурашко. Вместе с Главой МО «Сафоновский район» Александром Лапиковым и председателем Сафоновского районного Совета депутатов Анной Захаровой они прошли по праздничным рядам, улицам Сафонова, посетили отреставрированный парк воинов-интернационалистов.

В торжественной части Игорь Васильевич сердечно поздравил сафоновцев с праздником, вручил награды за значительный вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения, высокий профессионализм и активную жизненную позицию директору Сафоновского индустриально-технологического техникума Николаю Куваеву; директору техникума туризма, менеджмента и информационных технологий Наталье Марковой; заместителю главного директора по общим вопросам ОАО «Теплоконтроль» Михаилу Федорову. Высокой награды удостоился и сам: решением Сафоновского районного Совета депутатов парламентарию присвоено звание «Почетный гражданин Сафоновского района Смоленской области» за самоотверженный труд, вклад в развитие духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания, за проявленный патриотизм в общественной и трудовой деятельности, особые заслуги перед жителями района. Нагрудный знак, диплом и удостоверение вручил Игорю Ляхову Александр Лапиков под дружные аплодисменты собравшихся горожан. В ответном слове Игорь Васильевич поблагодарил за такое высокое доверие, пообещав делать все, что в его силах, для блага сафоновцев.

Праздничные мероприятия продолжились в неофициальной обстановке.