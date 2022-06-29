Колхозу имени Урицкого – 90 лет

В деревне Прудки находится единственный в Сафоновском районе музей сельскохозяйственного предприятия. Он был открыт 20 июня 1982 года к 50-летию колхоза имени Урицкого.

В экспозицию вошли предметы крестьянского быта, а также документы и фотографии, по которым можно проследить прошлое этого края, начиная с первых лет советской власти и до наших дней.

Хранительница музейных реликвий Наталья Комарова проводит экскурсии для гостей, приезжающих в Прудки к своим бабушкам и дедушкам, для школьников из Сафонова, Смоленска, а также тех, кто интересуется судьбой родных, жизнь которых связана с этими местами.

Из прошлого

В 1932 году, когда создали колхоз имени Урицкого, на его территории насчитывалось 65 домов, более трехсот жителей, 70 лошадей. Общего животноводства на первых порах не было, однако за пять лет, в 1933 – 1937 годах, построили свиноферму, два скотных двора, конюшню, в деревне Мясоедово – коровник, конюшню, складские помещения. Колхозникам не платили денег за работу; на трудодень выдавали по 300-400 граммов зерна.

Поскольку коллективные хозяйства занимались не только животноводством, но и полеводством, стал вопрос о механизации обработки земли. Как известно, первый трактор на Смоленщине появился в 1925 году в деревне Ларино Издешковской волости. Помощь в его приобретении машинно-производственному товариществу оказали шефы – рабочие из Москвы. Крестьяне из окрестных деревень ходили смотреть на это чудо. На поля колхоза им. Урицкого техника вышла в 1932 году, после создания Издешковской МТС. Крестьяне, покупая акции Трактороцентра, участвовали в приобретении тракторов. Однако вплоть до войны главной тягловой силой в колхозах оставалась лошадь.

В первые же дни Великой Отечественной войны на фронт ушли почти все жители колхоза.

Спасая народное добро, колхозники Н.Н. Глебов, С. Глебов, Е. Н. Прохорова, Д. Поликарпова, Н.Заломаева, В. Кузнецов и другие успели угнать на восток страны около 400 голов скота.

18 месяцев колхоз находился на оккупированной врагом территории, с марта по август 1943-го там проходила линия фронта. Все жители были выселены из прифронтовой зоны и вернулись только в августе 1943-го на пепелища деревень Прудки, Пустынь, Ивановское, Ларино, Шемяково, Емельяново, Терехово, Горяйново и др. Первое время люди жили во времянках и землянках. Строительство капитальных домов началось в 1948-1949 годах. Недоставало кирпича, шифера, нередко дома приходилось крыть соломой. Времянки просуществовали до 1950 года.

В 1950 г. произошло укрупнение колхозов. Так, к колхозу им. Урицкого присоединены «Красный Днепр» (д. Никулино), «2-я пятилетка» (д. Митино), им. Ворошилова (д. Терехово), «7-й съезд Советов» (д. Емельяново). Укрупнены колхозы им. Володарского, «Объединенный мир», им. Сталина. С 1954 года, как и по всей Смоленщине, начинается строительство типовых капитальных животноводческих помещений. После 1964 года колхоз им. Урицкого стал самым крупным в Сафоновском районе с общей площадью земель в 8612 га.

Встретились ветераны

Накануне 90-летнего юбилея хозяйства в музее собрались ветераны СПК (колхоза) имени Урицкого. Они с ностальгией вспоминали времена молодости, когда любое дело казалось по плечу. Люди с энтузиазмом работали на полях и фермах, ценили похвалу и почет, не ставили цели гнаться за длинным рублем.

Во время нашей встречи было сделано фото на память у трактора, установленного на постаменте возле музея. Для старожилов Прудков памятен момент, когда этот трактор, многие годы работавший на колхозных полях, своим ходом двигался к пьедесталу. В открытую кабину нет-нет да забираются любопытные пацаны.

«Труд механизаторов, работающих на современной технике, не поддается сравнению с трудом механизаторов, работавших на дизельных тракторах», – поделилась своими воспоминаниями Дина Васильевна Васильева, в прошлом секретарь партийной организации колхоза, муж которой, Михаил Федорович, был одним из ведущих механизаторов хозяйства. На сохранившихся фотографиях можно увидеть его за работой, а также Николая Леонтьевича Сергеева вместе с их коллегами. Чтобы завести на морозе технику, нужно было выйти из кабины и довольно долго крутить ручку; зимой приходилось забираться под трактор с паяльной лампой, разогревая его. Доярки и телятницы раньше вручную разносили подкормку, доили коров. Неудивительно, что тяжелый труд сказывался на здоровье работников. Однако постепенно удавалось механизировать трудоемкие процессы. Заботу о себе колхозники чувствовали, получая ключи от квартир, видя свои фотографии на Доске почета, удостаиваясь государственных наград.

Кстати, первым орденоносцем стал пастух М.Х. Руженцев, которому в 1958 году был вручен орден Ленина.

– В нашем колхозе около 70 человек награждены орденами и медалями, – отметила Дина Васильевна.

Бригадир полеводческой бригады Анна Борисовна Сергеева стала Героем Социалистического Труда. На одном из снимков ее можно увидеть в Георгиевском зале Кремля среди делегатов ХХIV съезда КПСС, на другом – в русском народном костюме в составе прудковского хора.

Гордостью коллектива, кроме названных уже работников, были бригадир А.И. Калачикова, заслуженный зоотехник России В.С. Сазонова, заслуженный работник сельского хозяйства В.С. Михайлов и его супруга, главный бухгалтер Т.И. Михайлова, Л. В. Корнеева – главный ветеринарный врач, А. М. Сазонов – заведующий механическими мастерскими, а также супруги Зайцевы: Зоя Ивановна – агроном-семеновод, Владимир Григорьевич – сейчас председатель СПК. В музее есть свадебное фото этих супругов, которым председатель вручил ключи от квартиры.

Владимир Григорьевич родился в деревне Яковино (неподалеку от зоны отдыха Борок на реке Днепр) , после армии работал в колхозе автомехаником. Учился в Демидовском сельхозтехникуме, потом в сельхозакадемии. Будущая жена приехала молодым специалистом в Прудки. По сей день супруги трудятся в СПК (колхозе) имени Урицкого. Многие годы отдала родному хозяйству мать Зайцева, Полина Ивановна. Она умерла год назад в возрасте 97 лет.

Передовиком животноводства была Надежда Петровна Кузнецова, принимавшая недавно поздравления с 90-летним юбилеем. Эта женщина по сей день не сидит без дела, поддерживает порядок в саду и огороде. А вот корову продала два года назад, хотя это решение далось непросто.

Несмотря на тяжелый труд, люди не бежали из Прудков в поисках легкой доли в города; их мозолистые руки не знали покоя, управляясь с делами колхозными, а также с личным хозяйством. Своих детей они с малолетства приучали к труду; любовь к родной земле впитывалась буквально с молоком матери. Вот и сын Надежды Петровны, Николай Николаевич Михеенков, 35 лет работал шофером в колхозе, на бортовой машине возил скот. Его жена, Любовь Спиридоновна, была ветврачом. Супруги вырастили пятерых детей.

В животноводстве трудилась и Любовь Сергеевна Крылова, приехавшая в Прудки из Холм-Жирковского района. Ее муж был трактористом. После его смерти женщине с двумя детьми предоставили квартиру со всеми удобствами, где она живет по сей день. Крылова имеет статус ветерана труда Смоленской области.

С Прудками тесно связана судьба сестер Валентины Михайловны Смирновой и Любови Михайловны Титовой. Они учились в сельскохозяйственных техникумах по направлению колхоза. Одна из сестер до выхода на пенсию была занята животноводстве, вторая – в бухгалтерии.

Прудки являются родной деревней также для Галины Исаковны Рубенковой. Ее мать была в числе передовых доярок, муж – тракторист по профессии. А Рубенкова заведовала Прудковским детским садом, в котором воспитывались сельские малыши, количество которых доходило до 30 и более.

А Нина Григорьевна Киселева в 1973 году приехала из города вместе с мужем, работавшим главным агрономом. По ее собственному признанию, жить в деревне не собиралась. Но председатель колхоза Валентина Дмитриевна Комарова сразу предоставила молодой семье квартиру, а спустя несколько лет – дом со всеми удобствами. По словам Киселевой, 44 года проработавшей секретарем председателя колхоза, она с любыми вопросами могла обратиться к руководителю и получить и совет, и поддержку. В город Киселевы так и не уехали.

Вся жизнь – для людей

Одним из первых председателей колхоза имени Урицкого был, как видно из представленных в музее документов, Н.В. Комаров. Его однофамилец, Василий Михайлович Комаров, прибыл на возрождение отстающего хозяйства из Холм-Жирковского района в 1963 году. При нем было начато жилищное строительство, построены новые производственные помещения, клуб. Василий Михайлович, как вспоминают о нем колхозники, заботился о людях, не отказывал в их просьбах. Не случайно, когда Комаров скоропостижно умер в расцвете сил, колхозники в едином порыве обратились к его жене Валентине Дмитриевне, работавшей главным агрономом, с просьбой продолжить начатое им дело, стать руководителем. Одну из улиц центральной усадьбы назвали в его честь.

В дальнейшем в колхозе имени Урицкого, как это было написано в одной из публикаций областной прессы, был установлен «прудковский матриархат»: делами заправляли Валентина Дмитриевна Комарова – председатель и Дина Васильевна Васильева – секретарь парторганизации.

Редкий номер газеты «Сафоновская правда» обходился без публикаций об этом передовом хозяйстве, о котором узнала вся страна. О своей подруге и соратнице Дина Васильевна так вспоминала на недавней встрече в музее: «Я счастлива, что вся моя жизнь прошла в этом колхозе, где мне довелось работать в течение 47 лет. Скоро мне исполнится 85 лет, а приехать сюда довелось по направлению Шанталовского сельскохозяйственного техникума в 20-летнем возрасте. Здесь меня всегда окружали добрые, трудолюбивые, неравнодушные люди, которые делились своими советами, опытом. Всем нам повезло работать под началом уникального руководителя – Валентины Дмитриевны Комаровой, 44 года стоявшей «у руля». Поражали ее мудрость, дальновидность, работоспособность, позволившие сохранить хозяйство даже во время кризисных 90-х. Не случайно она является трижды почетным гражданином: Смоленской области, Сафоновского и Холм-Жирковского районов. Одну из своих многочисленных наград, орден Дружбы, Валентина Дмитриевна получила из рук Президента России Владимира Путина. Мы всегда будем ее помнить и благодарить».

Валентина Николаевна Огурцова, проработавшая в колхозе 29 лет прорабом, уверена, что, если б не председатель, не было бы в Прудках ни средней школы, ни современного Дома культуры, ни церквушки, на освящение которой приезжал митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (ныне Патриарх всея Руси).

Сегодня дочь председателя, Наталья Васильевна Комарова, возглавляет музей колхоза, гостеприимно встречая каждого, кто интересуется прошлым родного края. Знакомясь с музейной экспозицией, не устаешь поражаться труженикам, имена которых занесены в рукописную книгу трудовой славы. Эти люди трудились на совесть не ради почестей и наград, оставив о себе добрую память.

Татьяна ГЛЯШОВА.