На все сто баллов

На все 100 учится по литературе выпускница Издешковской школы ЕКАТЕРИНА ВАСЬКОВА. По результатам единого государственного экзамена по этому предмету она, единственная представительница всех районов области, получила 100 баллов. Кроме нее это смогли сделать еще трое одиннадцатиклассников школ города Смоленска.

Как же Кате удалось так ярко и в то же время грамотно и содержательно блеснуть на одном из самых сложных выпускных экзаменов? Несмотря на острую нехватку времени (экзамены еще идут), она ответила на этот и другие вопросы корреспонденту газеты.

– Поделитесь, как нужно готовиться к ЕГЭ, чтобы получить высокий балл?

– Подготовка к ЕГЭ по литературе для меня не только труд, но и удовольствие, ведь я занималась самым любимым делом: читала, анализировала, писала сочинения, в которых выражала свои мысли.

В литературе, в отличие от математики, нет единственно правильного ответа на вопрос. Тебе может казаться, что твои мысли прекрасны, а они на поверку окажутся бессмысленными. Значит, надо размышлять, сопоставляя автора, его героев, эпоху; знать множество терминов, логично и последовательно излагать свои мысли. Литература – предмет накопительный и потому один из самых сложных. Без знания текстов программной литературы этот предмет лучше для ЕГЭ не выбирать.

– Екатерина, как Вы стали книголюбом?

– Каждая прочитанная книга открывает дорогу в новый и интересный мир, потому что, по словам Александра Сергеевича Пушкина, «Чтение – вот лучшее учение». Первой для меня это сделала повесть «Волшебник Изумрудного города», которую папа читал мне в детстве на ночь. Я так часто видела его с книгой, что читать для меня так же естественно, как дышать. Любимая тетя, мудрый и опытный педагог, научила читать, когда я еще ходила в детский сад.

Самое большое влияние на моё становление оказала первая учительница Галина Андреевна Хацкевич. Она привила любовь к школе. Без нее я бы не смогла понять, зачем именно здесь нужно учиться и какой от этого будет толк.

Учитель может многое: как привить любовь к своему предмету, так и убить интерес к нему. Литературу нам преподавала Лариса Юрьевна Тимофеева, которая всегда поддерживала мое увлечение чтением, с уважением относилась к моим мыслям и ценила меня как книголюба.

– Поделитесь своими читательскими пристрастиями…

– Мне сложно кого-то выделить из моего круга чтения: каждое произведение по-своему уникально. Но мир, созданный Буниным, Достоевским, Булгаковым, Чеховым, настолько глубокий и содержательный, что он всегда будет присутствовать в моей жизни.

Стихи Есенина, Ахматовой, Фета, Тютчева, Блока – это состояние моей души.

– Вы стоите на пороге большой жизни и скоро расстанетесь со школой и классом. Что для Вас это значит?

— Нас всего шестеро: три мальчика и три девочки – одна семья. Мы так много времени проводим вместе, что не мыслим жизни друг без друга. Радуемся успехам, огорчаемся неудачам, переживаем и поддерживаем. На уроках и переменах, мероприятиях и в походах – всегда вместе. И когда наступает пора расставания со школой, с нашим дружным и уникальным классом, понимаешь, как мы друг другу дороги. Школьный друг – это на всю жизнь, потому что с ним ты проходишь через первые «огонь, воду и медные трубы». Потому что и в школьной жизни бывают ситуации, когда кажется, что вот-вот рухнет мир.

У меня есть две близкие подруги, которыми я очень дорожу, мы друг другу интересны. И, думаю, школа и мои одноклассники по-прежнему будут частью моей жизни.

– Какие у вас ближайшие планы, Катя?

– Поступить в вуз по выбранному мною направлению и состояться во взрослой жизни.

– Желаем Вам успехов в достижении целей! Мы Вами гордимся!