Так держать, сафоновцы!

Спорт

Так держать, сафоновцы!

На открытом чемпионате и первенстве Смоленской области по кросс-кантри 2 июля с хорошими результатами выступили сафоновские велосипедисты, занимающиеся в Смоленской велошколе олимпийского резерва у тренера Павла Сергеева.



Гонки на горном велосипеде по пересечённой местности со спусками, затяжными подъёмами, скоростными и техническими участками проходили в Реадовском парке в областном центре. По словам тренера, дистанции были разработаны для каждой возрастной группы и были довольно-таки сложными.



Тем не менее, младшая группа юных сафоновских велосипедистов показал лучшие результаты: они заняли все три призовых места. В возрастной группе 2010-2012 г.р. и моложе на первой ступеньке пьедестала почета Савелий Андрейченков, на второй – Артём Никоноров, на третьей – Аким Полуэктов. Ребята отличаются целеустремленностью, у них идет формирование волевых качеств и мотивация к достижению результатов.

Гоночные трассы для велосипедистов из средней и старшей групп были более сложными и включали в себя не только природные, но и «рукотворные» препятствия из бревен. Тем не менее, сафоновские спортсмены победили и здесь.

В заезде 2008-2009 г.р. первенствовал Владислав Исаченков, на втором месте – Сергей Кузюткин.

Перворазрядник Егор Маков одержал убедительную победу в заезде 2007-2006 г.р., завоевав первое место.

Его товарищ по команде, тоже перворазрядник Петр Сорокин занял вторую ступеньку пьедестала почета в заезде 2004-2005 г.р.

Желаем нашим велосипедистам дальнейших успехов! Так держать, сафоновцы!

(Наш корр)

Фото от Павла Сергеева