Товар — лицом

Исправительные колонии Сафоновского района представили продукцию своего производственного сектора на областной выставке в городе Смоленске. Мероприятие прошло в Торгово-промышленной палате и объединило все учреждения уголовно-исполнительной системы региона. Презентацию посетили высокопоставленные гости — вице-губернатор Алексей Стрельцов, председатель областной Думы Игорь Ляхов, главный федеральный инспектор Юрий Стрелецкий, заместитель Главы города Смоленска Денис Азаренков.









На базе исправительных колоний №2 и №3 функционируют центры трудовой адаптации осужденных. Эти учреждения специализируются на дерево- и металлообработке (в том числе производстве радиаторов для комбайнов и автобусов и их ремонте), изготовлении швейной и обувной продукции, дверей и окон ПВХ, а также оказании потребителям услуг по сборке различных изделий из комплектующих заказчика.

На выставке были представлены десятки образцов товаров, изготовленных учреждениями уголовно-исполнительной системы.

О производственных возможностях своих подразделений посетителям рассказали начальник исправительной колонии №2 Владимир Сильченко и исправительной колонии №3 Леонид Савченков. Учреждения оснащены современным технологическим оборудованием, позволяющим выпускать продукцию хорошего качества разного назначения. Особым спросом и интересом заказчиков, как правило, пользуются элементы игровых детских площадок (теневые навесы и веранды, песочницы, грибки, качели, горки, игровые комплексы, шведские стенки, турники), малые архитектурные формы (цветочницы, скамейки, урны, декоративные мостики и фонари, подъездные козырьки, беседки), элементы благоустройства (остановочные павильоны, урны, козырьки), кованые изделия (мангалы, дровницы, каминные наборы, ограждения), сувениры (шкатулки, шашки, шахматы, хлебницы, панно, бочонки под мед, подставки под цветы, футляры для бутылок, подсвечники, кухонные наборы, разделочные доски, плетеные фруктовницы, корзины), мебель.

Широкий ассортимент представленных образцов приятно порадовал многих посетителей. Еще более удивили цены на продукцию. Ведь они зачастую на порядок ниже рыночных.

Выставка-презентация стала очень результативной для сафоновских подразделений регионального УФСИН. О хороших производственных возможностях колоний смог узнать большой круг потенциальных потребителей. Кроме того, в ходе презентации многие из представленных товаров были распроданы. Также исправительной колонией №2 достигнута договоренность о производстве крупной партии пластиковых окон для одного из районных образовательных учреждений.

Елена ПОЛИЩУК