Благодаря социальному работнику

Несколько лет непрерывной переписки с различными инстанциями и неустанного общения с заинтересованными органами и ведомствами увенчались долгожданным и желаемым результатом. Осужденный после отбытия наказания смог получить ключи от благоустроенной квартиры в городе Рославле.

В места лишения свободы молодой человек попал в сентябре 2018 году. Практически сразу он обратился за помощью к сотруднику группы социальной защиты и учета трудового стажа исправительной колонии №3 УФСИН России по Смоленской области. Осужденный пояснил, что дом, закрепленный за ним в Рославльском районе после смерти родителей, является непригодным для проживания – полностью разрушен до фундамента. А это значит, что после отбытия наказания осужденному некуда будет идти. Затруднилась ситуация еще и тем, что у сироты отсутствовали документы, подтверждающие право собственности на разрушившийся дом.

Искренне неравнодушная к подобным проблемам осужденных старший инспектор группы социальной защиты учреждения капитан внутренней службы Наталья Лосева, на счету которой находится уже не один положительно решенный вопрос с выделением жилья сиротам, сразу же приступила к активной работе в данном направлении. Срок лишения свободы у осужденного заканчивался летом 2021 года. Безусловно, положительных результатов хотелось достичь к этому моменту.

Ссылаясь на то, что молодой человек уже достиг возраста старше 23 лет, органы местного самоуправления в предоставлении жилья ему постоянно отказывали. Переписка исправительной колонии с инстанциями длилась несколько лет. В итоге пришлось решать вопрос в судебном порядке. Осужденному помогли в составлении соответствующего искового заявления. Вместе с пакетом необходимых документов оно было направлено в суд в октябре 2020 года. И теперь долгожданный результат не заставил себя ждать. В декабре 2020 года Рославльским городским судом Смоленской области было вынесено положительное решение. Признано незаконным постановление об отказе во включении осужденного в список детей-сирот, достигших возраста двадцати трех лет и подлежащих обеспечению жильем. Также решение обязало Администрацию Рославльского района внести молодого человека в указанный перечень и приобрести ему благоустроенное помещение специализированного фонда по договору найма.

Осужденный освободился из исправительной колонии по отбытии срока наказания в июле 2021 года. Не так давно от него поступил телефонный звонок со словами огромной благодарности в адрес Натальи Лосевой. Молодой человек поделился с социальным работником радостной новостью – у него теперь есть крыша над головой. Целых четыре варианта квартир было предложено ему Администрацией муниципального образования на выбор. На одной из них, с произведенным капитальным ремонтом, расположенной в центре города Рославля, он и остановился.

На сегодняшний день для молодого человека решен не только жилищный вопрос. После освобождения он трудоустроился. Теперь уже бывший осужденный полон желания жить, работать и строить планы на будущее, как все обычные законопослушные люди.

– Сам бы я не смог всего этого добиться! – сказал он в телефонном разговоре с социальным работником исправительной колонии №3, оказавшем ему всю посильную помощь в решении жизненно важной проблемы.

Татьяна МАКЕЕНКОВА