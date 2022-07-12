В Смоленске наградили многодетных матерей Почетным знаком Смоленской области «Материнская слава»

В администрации области состоялось торжественное награждение матерей, воспитывающих четырех и более детей, Почетным знаком Смоленской области «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной.

Данную награду получают женщины, являющиеся гражданками России, постоянно проживающие на территории Смоленщины, которые с 1 января 2008 года родили (или усыновили детей в возрасте до 8 лет) четвертого и (или) последующих детей и воспитывают их. Также награждаются опекуны, попечители, воспитавшие трех или более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими совершеннолетнего возраста или приобретения ими ранее гражданской дееспособности.



8 июля, в День семьи, любви и верности, Почетным знаком Смоленской области «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной наградили пятнадцать женщин-матерей:

Броновицкую Екатерину Сергеевну (город Смоленск);

Власову Марину Владимировну (город Смоленск);

Воронкову Наталью Михайловну (город Смоленск);

Иванову Ольгу Александровну (город Смоленск);

Кирпаневу Татьяну Петровну (город Смоленск);

Коржуеву Ирину Юрьевну (муниципальное образование «Сафоновский район» Смоленской области);

Мансурову Наталью Витальевну (муниципальное образование «Монастырщинский район» Смоленской области);

Николаеву Марину Витальевну (муниципальное образование «Вяземский район» Смоленской области);

Никуличеву Татьяну Ивановну (муниципальное образование «Вяземский район» Смоленской области);

Новаторову Ирину Владимировну (муниципальное образование «Темкинский район» Смоленской области);

Полякову Анастасию Александровну (муниципальное образование «Холм-Жирковский район» Смоленской области);

Прокопенко Наталью Борисовну (муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области);

Сироту Ирину Сергеевну (город Смоленск);

Филатову Надежду Анатольевну (Козинское сельское поселение Смоленского района Смоленской области);

Чернякову Екатерину Александровну (муниципальное образование «Монастырщинский район» Смоленской области).

В рамках мероприятия участницам вручили Почетный знак, удостоверение к нему и букет цветов. Одновременно Департаментом Смоленской области по социальному развитию произведена выплата единовременного денежного вознаграждения в размере 15 тысяч рублей.

Кроме того, в ноябре 2022 года в связи с празднованием Дня матери будут награждены еще 15 смолянок. Всего в Смоленской области Почетным знаком награждена 381 женщина.