В Смоленске наградили многодетных матерей Почетным знаком Смоленской области «Материнская слава»

В администрации области состоялось торжественное награждение матерей, воспитывающих четырех и более детей, Почетным знаком Смоленской области «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной.
Данную награду получают женщины, являющиеся гражданками России, постоянно проживающие на территории Смоленщины, которые с 1 января 2008 года родили (или усыновили детей в возрасте до 8 лет) четвертого и (или) последующих детей и воспитывают их. Также награждаются опекуны, попечители, воспитавшие трех или более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими совершеннолетнего возраста или приобретения ими ранее гражданской дееспособности.
8 июля, в День семьи, любви и верности, Почетным знаком Смоленской области «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной наградили пятнадцать женщин-матерей:
Броновицкую Екатерину Сергеевну (город Смоленск);
Власову Марину Владимировну (город Смоленск);
Воронкову Наталью Михайловну (город Смоленск);
Иванову Ольгу Александровну (город Смоленск);
Кирпаневу Татьяну Петровну (город Смоленск);
Коржуеву Ирину Юрьевну (муниципальное образование «Сафоновский район» Смоленской области);
Мансурову Наталью Витальевну (муниципальное образование «Монастырщинский район» Смоленской области);
Николаеву Марину Витальевну (муниципальное образование «Вяземский район» Смоленской области);
Никуличеву Татьяну Ивановну (муниципальное образование «Вяземский район» Смоленской области);
Новаторову Ирину Владимировну (муниципальное образование «Темкинский район» Смоленской области);
Полякову Анастасию Александровну (муниципальное образование «Холм-Жирковский район» Смоленской области);
Прокопенко Наталью Борисовну (муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области);
Сироту Ирину Сергеевну (город Смоленск);
Филатову Надежду Анатольевну (Козинское сельское поселение Смоленского района Смоленской области);
Чернякову Екатерину Александровну (муниципальное образование «Монастырщинский район» Смоленской области).
В рамках мероприятия участницам вручили Почетный знак, удостоверение к нему и букет цветов. Одновременно Департаментом Смоленской области по социальному развитию произведена выплата единовременного денежного вознаграждения в размере 15 тысяч рублей.
Кроме того, в ноябре 2022 года в связи с празднованием Дня матери будут награждены еще 15 смолянок. Всего в Смоленской области Почетным знаком награждена 381 женщина.
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