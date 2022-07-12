Книги – детям Донбасса

Совместно со смолянами партийцы «Единой России» собрали произведения на русском языке — развивающую литературу для детей и сказки, произведения из школьной программы и романы российских классиков.

Книги от смолян разместили в Центре помощи в Харьковской области, в ближайшее время они будут переданы в учебные заведения и библиотеки региона.

Депутат Госдумы Артём Туров, который курирует гуманитарную миссию «Единой России» в Харьковской области, поблагодарил земляков за сбор книг.

«Благодарю всех своих земляков — смолян, тех, кто не остался равнодушным и принял активное участие в сборе книг и учебников для освобожденных регионов».