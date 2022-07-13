ВНИМАНИЕ!





Сафоновская межрайонная прокуратура сообщает, что 20.07.2022 в 10:00 первым заместителем прокурора Смоленской области Коданевым Д.В. совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Смоленской области будет проведен личный прием по вопросам соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности, в том числе по вопросу фактической реализации принятых мер поддержки и стимулирования предпринимательской инициативы.

Также 27.07.2022 в 10:00 первым заместителем прокурора Смоленской области Коданевым Д.В. будет проведен личный прием граждан по вопросам исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере.

Желающим обратиться на личный прием по вышеуказанным вопросам необходимо предварительно записаться в Сафоновской межрайонной прокуратуре по адресу: г. Сафоново, ул. Советская, д. 23, либо по телефонам 8 (48142) 2-19-33, 8 (48142) 4-29-02.