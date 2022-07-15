Приговором суда осуждена воспитательница Сафоновского детского дома-школы

Приговором Сафоновского районного суда Смоленской области воспитательница СОГБОУ «Сафоновский детский дом-школа» признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ.

В конце августа 2021 года две несовершеннолетние воспитанницы учреждения, пользуясь отсутствием надлежащего наблюдения и контроля за ними со стороны воспитателя, в ночное время надышались газовыми парами антиперспиранта. После этого одна из воспитанниц потеряла сознание и перестала подавать признаки жизни, однако воспитательница не смогла своевременно заметить возникшую ситуацию ввиду необоснованного отсутствия на рабочем месте и принять надлежащие меры к скорейшему оказанию помощи девочке. Из-за ненадлежащего исполнения воспитателем своих профессиональных обязанностей воспитанница учреждения скончалась на месте происшествия.

В судебном заседании подсудимая признала себя виновной в совершении указанного преступления.

Суд квалифицировал действия подсудимой по ч. 2 ст. 109 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N420-ФЗ), как причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой, суд отнес наличие у нее малолетних детей, признание вины, раскаяние в содеянном, состояние ее здоровья и оказание материальной помощи в порядке благотворительности.

К обстоятельству, отягчающему наказание, суд отнес совершение преступления в отношении несовершеннолетней потерпевшей педагогическим работником образовательной организации.

Суд установил, что преступление совершено по небрежности, вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, так как воспитатель не предвидела, что ее действия могут причинить смерть несовершеннолетней воспитаннице детского учреждения, но при необходимой внимательности и предусмотрительности могла и должна была это предвидеть.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимой, с учетом того, что подсудимая впервые совершила преступление, относящееся к категории преступлений небольшой тяжести, суд назначил наказание не связанное с изоляцией от общества в виде 1 (одного) года ограничения свободы, с возложением обязанностей: не менять постоянного места жительства, не выезжать за пределы территории муниципального образования и являться для регистрации в специализированный государственный орган.

Приговор суда в апелляционном порядке не обжалован и вступил в законную силу.

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