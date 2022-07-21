В первом чтении приняли проект о такси

Депутаты рассмотрели в первом чтении масштабный проект о работе служб заказа такси (в т.ч. агрегаторов), перевозчиков и водителей. Отдельные правила важны и для пассажиров. Рассмотрим ряд новшеств.

Хотят создать 3 региональных информресурса:

реестр служб заказа такси. В него включат сведения о праве службы работать в субъекте РФ, а также о том, что это разрешение приостановили, возобновили или аннулировали;



реестр перевозчиков. В нем укажут информацию о перевозчике, в т.ч. адреса мест, где проводят медосмотры водителей;



реестр такси. В нем будут данные о ТС, их владельцах и т.д.

Подробнее о новости на нашем сайте!

#консалтикаплюс_дляруководителя#бизнесновости#новостидлябизнеса#такси#работаслужбытакси#дляперевозчиков#дляводителей#услугитакси#новостизаконодательства