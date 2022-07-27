Государство поможет в переселении из трудоизбыточных регионов

Программу по переезду молодых работников из трудоизбыточных регионов подготовили в Министерстве труда и социальной защиты. Финансовую поддержку окажут молодым людям до 35 лет, готовым сменить место жительства ради карьерных перспектив.

Гражданин получит выплату в размере 116 800 рублей. Эти средства покроют расходы для переезда и оплату аренды жилья на первое время. Переехать по программе можно будет в Бурятию, Коми, Хакассию, Забайкальский, Красноярский, Приморский, Хабаровский края, а также в Амурскую, Вологодскую, Иркутскую, Калининградскую, Кемеровскую, Ленинградскую, Магаданскую, Мурманскую, Новосибирскую, Омскую, Псковскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую области, Еврейскую автономную область, Ханты-Мансийский, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа.

Принять участие в программе сможет гражданин до 35 лет, зарегистрированный в качестве безработного, не менее года проживающий в трудоизбыточном регионе: Республиках Алтай, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия-Алания, Тыва, Чечня.

ЕСТЬ МНЕНИЕ Иванов Александр Михайлович, Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС



Очень положительная и давно ожидаемая новость, так как проблема переселения населения не новая и в различные исторические эпохи и времена не однократно решалась за счет средств государства: вспомним Столыпинское переселение крестьян, переселение народов и отдельных его представителей, например активной молодежи на целинные земли, на освоение Байкало-Амурской магистрали. Мы имеем много примеров порывов активистов для реализации поставленных партией и правительством задач во второй половине 20 века. И сейчас для освоения для возрождения регионов страны необходима поддержка государства, единственно смущает лишь механизм устройства молодых специалистов на местах, данная программа помимо серьезных материальных затрат, потребует с регионов куда планируется перенаправить молодых специалистов подготовки материально-технической базы. Помнится еще в 2004 г. когда я заканчивал Смоленский государственный педагогический университет по направлению учитель истории и права, нам дипломированным специалистам предлагали работы в отдельных районах Смоленской области, но в тех местах где требовались молодые педагоги — не всегда были условия для проживания и работы.

Так и сейчас задумывая подобные программы, необходимо просчитать и разработать механизмы подобных переселений, учитывая необходимость на местах конкретных рабочих рук и востребованность специалистов. Плюс не стоит забывать и о коренных областях центральной России где так же имеются схожие проблемы с молодыми кадрами, нехватка квалифицированных специалистов так и просто отток населения на заработки в Москву и Санкт-Петербург. Так что остается надеется, что предлагаемая программа по переезду молодых работников из трудоизбыточных регионов подготовленная Министерством труда и социальной защиты будет успешно реализована и позволит погасить кадровый голод как на местах так и в и отдаленных уголках нашей необъятной Родины.

