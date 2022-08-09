Не только учить, но и кормить





Стоимость бесплатного горячего завтрака для школьников увеличат

Под председательством Губернатора Алексея Островского состоялось рабочее совещание, в ходе которого глава региона поднял перед руководителями исполнительно-распорядительных органов муниципальных районов и городских округов проблемные вопросы, находящиеся в компетенции муниципалитетов.

В начале совещания Алексей Островский обсудил с главами муниципальных образований исполнение его оперативных поручений.

С докладом о результатах мониторинга информационного поля на предмет исполнения поручений Губернатора выступил руководитель Центра управления регионом Смоленской области Сергей Королев.

В ходе предыдущих совещаний Алексей Островский за-

острил внимание местных властей на повышении качества содержания детских игровых площадок, организации регулярного и качественного покоса травы, ликвидации мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов, а также вопросах благоустройства и содержания пляжей на территориях муниципалитетов.

Руководитель ЦУР остановился на динамике и анализе качества ответов по наиболее частым проблемным вопросам, которые поставил Губернатор.

Для анализа текущей ситуации были отобраны данные двух систем обратной связи – системы «Инцидент Менеджмент» и «Госуслуги. Решаем вместе». За июнь поступило порядка 700 жалоб от жителей. Среди обозначенных проблем наибольшее количество сообщений (360) поступило по теме покоса травы, из которых 93 касались борьбы с борщевиком. По теме свалок и вывоза мусора зарегистрировано 242 обращения, при этом тема уборки и вывоза мусора превалировала: подобных сообщений было почти в четыре раза больше количества обращений по теме образования несанкционированных свалок. По вопросам содержания детских площадок поступило 50 сообщений, благоустройства пляжей – 30.

Анализ данных за период с начала июля показал, что общее количество жалоб от жителей по указанным проблемам составило 198. Наиболее «популярной» темой вновь стал покос травы, затем идут жалобы на качество уборки мусора.

По словам Сергея Королева, по всем указанным вопросам наблюдается тенденция к снижению числа поступивших сообщений. Число обращений от граждан по пляжам снизилось на 73%, по содержанию детских площадок – на 36%, по свалкам и вывозу мусора – снижение на 35%, покос травы – на 7%.

Руководитель Центра управления регионом отметил, что через две недели после поручений Губернатора главам районов есть тенденция не только к уменьшению числа жалоб, но и к сокращению их географии. По теме мусора жалобы поступили из 13 муниципальных образований (19 за предыдущий период), по теме покоса травы – из 12 (22 за предыдущий период), по теме благоустройства детских площадок – из четырех муниципалитетов (13 за предыдущий период), по теме пляжей – только из трех муниципальных образований (восемь за предыдущий период).

Для улучшения качества обратной связи с жителями Сергей Королев предложил провести дополнительное обучение сотрудников районных администраций, принимающих обращения от населения через социальные сети. Алексей Островский поддержал идею, дав поручение организовать общеобластной семинар с сотрудниками из муниципальных образований, кто отвечает за обратную связь с людьми.

Далее Губернатор по ходу совещания потребовал от ряда глав отреагировать на вопросы, заданные ему смолянами в социальных сетях в режиме онлайн.

Учитывая тот факт, что практически все вопросы, с которыми обращаются смоляне, серьезно волнуют жителей многих населенных пунктов региона, Алексей Островский потребовал не просто активизировать работу по их решению, но также делать это максимально открыто, с привлечением представителей институтов гражданского общества и самих граждан.

По мнению главы субъекта, далеко не везде работа по благоустройству территории, а также контроль за оперативной реализацией поручений, касающихся этого направления, выстроены должным образом: речь идет о покосах травы, оборудовании контейнерных площадок, содержании придомовых территорий, воинских захоронений, вывозе мусора, поддержании в надлежащем состоянии детских площадок, обустройстве пляжей.

«В связи с этим, чтобы интенсифицировать данную работу и сделать ее более эффективной, я поручаю вам, коллеги, сформировать в каждом муниципальном образовании комиссию по благоустройству. В ее состав должны войти представители районной администрации, Общероссийского народного фронта, Общественной палаты, активисты-общественники, журналисты, а также представители ГЖИ и регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Главное предназначение данной комиссии – совместно, не кулуарно, проводить проверки по тем или иным направлениям благоустройства и информировать местных жителей об их результатах. Необходимо организовать эту работу в самые короткие сроки, чтобы в сентябре мы уже могли заслушать отчеты глав муниципальных образований о первых результатах деятельности комиссий».

Далее в ходе совещания Губернатор поднял вопрос увеличения стоимости питания, предоставляемого в рамках дополнительной меры социальной поддержки учащихся 5 – 11 классов из малоимущих семей в виде обеспечения бесплатными горячими завтраками.

С докладом выступила начальник Департамента по социальному развитию Елена Романова, которая отметила, что по поручению главы региона во взаимодействии с Департаментом по образованию и науке и Департаментом бюджета и финансов был детально проработан вопрос об увеличении стоимости горячего завтрака обучающихся общеобразовательных организаций Смоленской области.

Расчет стоимости производился с учетом норм среднесуточных наборов пищевой продукции для организации питания детей в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и данными мониторинга розничных цен на продукты питания по состоянию на 1 июля, опубликованными на сайте Департамента промышленности и торговли Смоленской области. С учетом всех произведенных расчетов, социальный блок Администрации области предложил увеличить финансирование горячего завтрака с 35 до 45 рублей.

Выслушав докладчика, Алексей Островский поручил повысить стоимость горячего завтрака за счет областного бюджета до 50 рублей: «Горячее питание школьников – это важный, социально значимый вопрос. Нужно сделать все от нас зависящее, чтобы дети по всей области питались одинаково хорошо».

Также на совещании рассматривался вопрос организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, по которому доложил начальник Департамента государственной службы занятости населения Роман Романенков.

В 2022 году запланировано временное трудоустройство не менее 3400 подростков. На данный момент на временные работы трудоустроено 2300 несовершеннолетних, большинство из них в летний период. Трудо-устроено порядка 500 подростков из неполных, многодетных, малообеспеченных семей.

Всего же в текущем году из областного бюджета запланирована выплата центрами занятости материальной поддержки в размере четырех млн рублей. Кроме того, объем привлеченных средств на выплату заработной платы несовершеннолетним гражданам из бюджетов муниципальных образований составит 7,5 млн рублей. Существенные финансовые средства в местных бюджетах предусмотрели Смоленский район –

670 тыс. рублей, Ярцевский – 487 тыс. рублей, Дорогобужский –

300 тыс. рублей. Однако в ряде районов на финансирование временной занятости подростков выделяется недостаточно средств: в Шумячском и Ершичском районах –

всего по 20 тыс. рублей, в Демидовском, Краснинском и Велижском – по 30 тыс. рублей.

Начальник департамента обратился к районным главам с просьбой изыскать больше средств на трудоустройство молодежи. Ведь эта государственная мера поддержки крайне востребована среди молодых смолян во всех муниципалитетах – желающих поработать в летний период становится больше. Учитывая, что речь идет о будущем поколении, вопросы приобщения молодежи к труду и привлечения перспективных кадров на предприятия становятся стратегическими.

Губернатор данное обращение к главам районов поддержал: «Действительно, при формировании муниципальных бюджетов на мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время нужно выделять больше средств. Важно отвлекать молодежь от улиц и неблаговидных деяний. Я сам в первый раз пошел летом работать в 15 лет. Работал в булочной резчиком хлеба, и первые заработанные деньги принес домой, отдал матери. Уверен, что и многие из вас также работали уже с юных лет, особенно те, кто проживает в сельской местности. Давайте эту работу активизировать».

Следует отметить, что по поручению Губернатора Департаментом государственной службы занятости населения проработан вопрос увеличения суммы материальной поддержки для несовершеннолетних граждан в следующем году до 1500 рублей.

Арсений Петров