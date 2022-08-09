ЮНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТЛИЧИЛИСЬ НА ПРЕСТИЖНОМ ФЕСТИВАЛЕ «ВОЛЖСКИЕ ВСТРЕЧИ-32»!

Егор Фёдоров:

«Я пытался уловить всё, что происходило вокруг. На одной площадке более шестисот единомышленников! И все в оранжевом! Ощущение теплоты и дружелюбия. Обязательно вернусь!»

Международный фестиваль детских и юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи-32» при поддержке Генерального партнёра — компании Tele2 собрал в Казани больше 600 участников! Его учредители: Общероссийская общественная детская организация «Лига юных журналистов» и Детское творческое объединение «ЮНПРЕСС». Среди победителей фестиваля – юные журналисты из Смоленской школы телевидения, которые удивили членов жюри социальными работами.

Ребята пробовали свои силы в направлениях: Игровое кино, Телепрограмма, Социальная реклама, Видеоклип, Фоторепортаж, Печатное издание, «Диалог поколений» (отбор работ на медиафорум «Бумеранг»).

Особый интерес вызвал очный конкурс «Ценности в творчестве — ценности в жизни» (спецноминация Тele2). Ребята снимали имиджевую/социальную рекламу и сделали серию фотографий, раскрывая одну из ценностей этой компании: Открытость, Гибкость, Качество, Бережливость, Вызов или Действие.

На этот фестиваль всегда приезжает сильная команда специалистов из различных сфер: кино, журналистика, фотография, анимация, социальные сети, личностный рост и лидерство. Ведь «Волжские встречи» в первую очередь не конкурс, а образовательное пространство. С утра и до поздней ночи на нескольких площадках параллельно проходят мастер-классы, тренинги и творческие встречи с медиапедагогами России, режиссёрами, сценаристами, операторами, актёрами и телеведущими. Даже фестивальный день начинается творчески: с актёрских зарядок и фотопробежек!

На кинопитчинг фестиваля было подано 27 заявок на фильмы по теме: «Любовь — это…», и 5 лучших идей отобрали для съёмок! Юным кинорежиссёрам и актёрам в съёмках и монтаже фильмов помогали мастера-наставники.

Секретами фотоискусства делились Владимир Семёнов, Наталья Антипас, а также руководители проекта «Фотокросс России» Алексей Ткачёв и Тимофей Трефилов. Самым популярным мастер-классом для юных фотографов стало практическое занятие «Сделай фотоаппарат своими руками». Его пришлось повторить два раза!

Массированной любознательной атаке начинающих и молодых журналистов подверглись режиссёр телеканалов для детей Антон Михалёв и телеведущий Дмитрий Хаустов. Известные мастера делились своим опытом, участвовали в фестивальных телепроектах, проводили разборы привезённых на фестиваль телепередач.

Татьяна Гартман, знаток русского языка, создатель канала на YouTube и блога в Instagram «Та самая училка» делилась секретами блогинга и интервью, доходчиво объяснила начинающим журналистам, почему неграмотный журналист — плохой журналист.

Много ценных советов дала ребятам блогер Юлия Альтшулер, давнишний друг и участник проектов Tele2. Юлия организовала для них фестивальный флешмоб, а её мастер-класс «Миллион просмотров: как заснять и смонтировать видео для социальной сети» посетило рекордное количество участников. Благодаря блогеру, копирайтеру Наталье Садовской юные журналисты узнали о структуре грамотной самопрезентации и об эмоциональных триггерах, помогающих с первых строк удержать внимание читателя и влюбить его в свои тексты.

На рефлексии фестиваля участники отметили: «…мы получили ценные советы, новый опыт работы и яркие эмоции». Все редакции и студии пообещали вернуться на следующий фестиваль, который планируется осенью 2022-го года.

Илья ТЮЛИН