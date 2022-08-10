Неприятности с ФНС по вине почты: как грамотно «перевести стрелки»

Отправители бывают разные. Путают адреса, кладут не все документы в конверт, отправляют простые письма вместо заказных, перечисляют в описи не все вложения. Иногда это случайности, а иногда намеренные злоупотребления, чтобы обмануть оппонента или затянуть процесс рассмотрения дела.

Ошибки допускают и сотрудники почты, которые не всегда проверяют опись или нарушают сроки хранения. Результатом всех этих нарушений могут стать серьезные юридические последствия, например, отмена решения суда или срыв сделки.

Прямая ссылка на документ в системе: https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PB..

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