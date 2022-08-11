Определены контуры новой национальной системы высшего образования

В российских вузах вернут специалитет (курс обучения не менее 5 лет) по точным наукам. По другим направлениям сохранится бакалавриат. Об этом заявил во вторник президент Российского союза ректоров, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий на пресс-конференции, посвященной приемной кампании 2022 года.

«Наша генеральная линия — специалитет, аспирантура должна быть научной, а не учебной. И, конечно, сохранить бакалавриат в тех случаях, когда это диктуется какими-то условиями. И, безусловно, разрешить после специалитета поступать в магистратуру, а не запрещать, как сейчас», — сказал ректор.

Минобрнауки осенью внесет на рассмотрение в Госдуму предложения о формате новой национальной системы высшего образования, которая придет на смену дискредитировавшей себя Болонской.

Какой, по вашему мнению, должна быть новая система высшего образования в России? В каких случаях, на ваш взгляд, имеет смысл сохранить бакалавриат? Какие выводы можно сделать из истории внедрения в России Болонской системы?

Александр Иванов, член Экспертного клуба региона, Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС:

– Приятная новость, только можно порадоваться, что возвращается классическое образование, и студенты смогут приобрести необходимые фундаментальные знания, выбрав для себя приоритетные направления развития. Студент за период учебы на бакалавриате под час не успевает приобрести достаточное количество навыков, вынужден совмещать теоретическое и практическое обучение. За период обучения на год дольше, больше времени для закрепления полученных навыков на практики. Что касается аспирантуры и дальнейшего обучения, считаю, что это уже индивидуально для развития конкретного направления, а магистратура лишь попытка дотянуться до уровня специалиста.

Евгений Захаренков, член Экспертного клуба региона, член Общественной палаты Смоленской области, председатель комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, преподаватель областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленская академия профессионального образования»:

– Считаю, что система высшего образования в России должна учитывать исключительно интересы нашего государства. Конечно же, бакалавриат допустимо оставлять на ряде гуманитарных дисциплинах, но он должен быть интегрирован в национальную образовательную систему, а не являться европейским клоном.

Выход из Болонской системы назрел уже действительно давно, это то образование, которое кроме как возможного признания российских дипломов на Западе больше ничего не давало, создавало прецедент подготовки молодых специалистов с ориентацией на Европу!

Марина ХОТУЛЁВА, член Экспертного клуба региона, главный редактор СОГУП «Северная объединенная редакция»:

– Новая система высшего образования должна сохранить лучшие традиции советского образования и наработки, которые мы приобрели за последние 20 лет.

С одной стороны, плюсом Болонской системы является мобильность студентов: начав обучение в одной стране, студент потом может перевестись в вуз другой страны и окончить его, при этом получив соответствующий диплом о высшем образовании. Это позволяет молодежи перемещаться по странам в поисках подходящей работы. Но с другой стороны, многие цели Болонского процесса в большей степени ориентированы на развитые страны. Получается, что специалисты, получив диплом, уезжают в другие страны для того, чтобы найти работу с более высокой заработной платой и хорошими условиями труда. В результате мы получаем отток элиты профессионалов.

Хотелось бы, чтобы новая система образования отвечала требованиям всех, кто за последние годы получил вузовскую подготовку. Кому-то из тех, кто окончил бакалавриат, достаточно знаний для того, чтобы устроиться на хорошее место, а кто-то предпочтет двигаться дальше, в магистратуру, а затем заниматься наукой и идти в аспирантуру. Кроме того, бакалавриат и магистратура все-таки необходимы иностранным студентам, каковых в России обучается более 300 тысяч человек.