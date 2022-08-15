﻿ «Непутевые заметки» про Смоленскую область

В начале августа на Первом канале вышел в эфир программа «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым, посвященная Смоленской области.

Телезрителей ожидает целый цикл передач, две из которых расскажут о Смоленской области, в том числе и городе-герое Смоленске. Еще один выпуск будет посвящен городу воинской славы Вязьме.

В программе показали реконструкцию боя, мастер-класс по стрельбе из лука, узнать секреты приготовления ухи в древнеславянской таверне и увидеть, как выпекается гнездовский медовый хлеб по воссозданному рецепту.

Также в программе – посещение деревни Новоспасское, где расположен музей-усадьба М.И. Глинки. Кроме того, зрителям расскажут про эко-комплекс «Екатеринки», про уникальность Вяземского пряника, а также покажут мастер-класс по изготовлению «Вяземской стеки».

Крючкова Светлана Алексеевна, Председатель, генеральный директор РСОО «Общество защиты прав потребителей «Фемида»

Я с большим удовольствием всегда смотрю программу «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым, думаю, что я ни одна такая. Его репортажи смотрятся с такой легкостью, в тот момент отдыхаешь, но и познаешь очень многое во время его рассказов. После передач всегда хочется побывать в том месте откуда идет передача.

О Смоленской земле можно рассказывать бесконечно. Каждый уголок Смоленской области — это история на протяжении многих веков, это самобытная культура, это столько знаменитостей, которых вырастила и вдохновила наша земля, или они творили, от слова творчество. Смоленская природа — это цветущие поля, леса, где удивительная фауна и флора, которые не могут оставить равнодушными ни одного человека. Наши города и поселки имеют исторически значимые места для интересного рассказа о них и тем более посещения соприкасаясь с те или иным событием и архитектурой.

Я убеждена, что после этих передач количество туристов в нашу область значительно увеличится.

Новиков Дмитрий Владимирович

Координатор проектов в Центре Управления Регионом

Уверен, что интересного материала про Смоленскую область с лихвой хватит даже не на три, а на гораздо большее количество таких программ. Ведь нашему региону есть, о чем рассказать и что показать гостям. Думаю, что подобная «реклама» определенно будет способствовать повышению туристической привлекательности Смоленской области.





