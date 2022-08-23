Ищете работу? Работа ищет Вас

25 августа 2022 года с 10:00 до 12:00 во Дворце культуры железнодорожников
по адресу г. Смоленск, ул. Витебское шоссе, дом 10 состоится общегородская
ярмарка вакансий.
Более 20 работодателей Смоленска предложат свои вакансии.
Вы сможете:
— напрямую пообщаться с работодателем;
— получить консультацию специалистов службы занятости и подобрать подходящую вакансию в единой городской базе;
— получить консультацию о государственной социальной помощи на основании социального контракта.
В рамках мероприятия будет организована работа мобильного пункта вакцинации против COVID-19.
Все услуги оказываются бесплатно.
Организует мероприятие центр занятости населения города Смоленска
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