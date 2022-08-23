Наказание за мусор из окна автомобилей — вплоть до конфискации

В соответствии с законом «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» наказания за мусор в общественном месте стали жестче, в частности – введены штрафы за выбрасывание мусора из окна автомобиля. К мусору относится абсолютно все – органическое и неорганическое. Фантики, семечки, бутылки, сигареты – все то, что чаще всего выкидывают из окон не заботящиеся от окружающей среде водители. Эксперты отдела Защиты прав потребителей поясняют, что будет за выкинутый из окна авто мусор.

В соответствии с законом «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» наказания за мусор в общественном месте стали жестче, в частности – введены штрафы за выбрасывание мусора из окна автомобиля. Эксперты отдела Защиты прав потребителей поясняют, что будет за выкинутый из окна авто мусор.

К мусору относится абсолютно все – органическое и неорганическое. Фантики, семечки, бутылки, сигареты – все то, что чаще всего выкидывают из окон не заботящиеся от окружающей среде водители.

Теперь нарушителям придется раскошелиться. Физические лица за мусор из окна автомобиля будут вынуждены заплатить штраф в размере от 10 000 до 15 000 рублей. В случае повторного нарушения штраф составит 20 000–30 000 рублей.

Для должностных лиц штраф составляет теперь 20 000–30 000 рублей за первое нарушение и 40 000–60 000 рублей за повторное.

Юридическим лицам придется выплатить 30 000–50 000 рублей штрафа, в случае повторного нарушения – 60 000–100 000 рублей, также возможна конфискация транспортного средства.

Значение имеет и то, из какого именно транспорта был выброшен мусор. Если нарушитель управляет грузовиком, трактором или сходной самоходной машиной, штрафы составят 40 000–50 000 рублей (60 000–70 000 рублей при повторном нарушении) для физических лиц, 60 000–80 000 рублей (80 000–100 000 рублей при повторном нарушении, также возможна конфискация) для должностных лиц, 100 000–120 000 рублей (150 000–200 000 рублей с возможной конфискацией) для юридических лиц.

«Суровые штрафы за нарушения признаны заставить водителей осторожнее относиться к окружающей среде и не сорить из окон своего автотранспорта. В качестве подтверждения нарушения могут быть использованы фото- и видеоматериалы, в том числе материалы с камер, поэтому риск получить штраф есть всегда», — говорит Игорь Поздняков, юрисконсульт отдела защиты прав потребителей Роскачества.