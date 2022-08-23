Под стражу – в зале суда

Приговором Сафоновского районного суда от 28 сентября 2021 года жительница Сафоновского района осуждена по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств) к четырем годам лишения свободы, условно, с испытательным сроком три года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ на нее возложены обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться на регистрацию в указанный орган один раз в месяц; пройти обследование у врача — нарколога, а при необходимости и отсутствии противопоказаний пройти соответствующий курс лечения.

В связи с тем, что в период испытательного срока условно осужденной три раза продлевался испытательный срок и вменены дополнительные обязанности за нарушение правил и порядка отбывания условного наказания (неоднократная неявка на регистрацию без уважительных причин, необращение для прохождения обследования, смена места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции), в суд поступило представление об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда.

Рассматривая представление уголовно-исполнительной инспекции, суд пришел к выводу, что условно осужденная систематически не исполняет возложенные на неё приговором суда обязанности, а применение иных профилактических мер нецелесообразно, поскольку ранее примененные меры положительного результата не дали, вследствие чего цели наказания, предусмотренные ст. 43 УК РФ, в виде исправления осужденной, не достигаются.

Постановлением суда условное осуждение жительнице Сафоновского района отменено, и она направлена для отбывания назначенного приговором суда наказания в виде лишения свободы сроком на четыре года в исправительную колонию общего режима. Этим же постановлением осужденной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и она взята под стражу в зале суда.

В настоящее время постановление суда в законную силу не вступило.

Анна НОВИЧКОВА, ответственный за взаимодействие со СМИ, помощник председателя.

Фото: яндекс