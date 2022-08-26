Внимание, дети!

На территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Сафоновский» с 29 августа 2022 года по 2 сентября 2022 года в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма проводится профилактическая операция «Внимание, дети!»

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма по-прежнему остается актуальной. Основными видами ДТП остаются происшествия, в которых несовершеннолетние были в качестве пассажиров или пешеходов. Сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Сафоновский» будут усилены меры по выявлению правонарушений водителями транспортных средств за неиспользование ремней безопасности и детских удерживающих устройств, а также непредоставление преимущества движения пешеходам. Запланированные мероприятия направлены на повышение культуры участников дорожного движения и воспитание чувства ответственности за жизнь и здоровье подрастающего поколения.

Николай БОРДЮКОВ, госинспектор ОГИБДД МО МВД России «Сафоновский» старший лейтенант полиции