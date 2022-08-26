В Ярцеве пройдёт VII Региональный вокальный конкурс патриотической песни «Наша Добрая Смоленщина»

28 августа, в день города Ярцево, пройдут праздничные мероприятия. Важной частью праздника станет VII Региональный вокальный конкурс патриотической песни «Наша Добрая Смоленщина».

Фестиваль начнется в 17:00 ч и продлится до 22:00 ч на городском стадионе по адресу: город Ярцево, ул. Чайковского, д. 11.

Сафоновский район представит народный коллектив Студия вокально-инструментального искусства «С-300», руководитель Станислав СОЛОМОНОВ.

Конкурс проводится с целью выявления одаренных исполнителей, вокальных групп, вокально-инструментальных ансамблей, авторов песен гражданско-патриотической направленности; повышения интереса общественности к отечественной культуре; развитию интереса к истории России, Смоленщины, культуре, уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам.

Конкурсанты исполнят песни из советских и российских кинофильмов.

Участниками конкурса станут сольные исполнители и вокальные ансамбли эстрадной песни из муниципальных образований Смоленской области в двух возрастных группах: от 14 до 25 лет и старше 25 лет.

По результатам конкурсных выступлений присуждаются награды:

— «Приз лауреата» (в каждой возрастной группе);

— «Приз зрительских симпатий» по результатам смс-голосования.

Победителя конкурса выберут зрители и телезрители путем смс-голосования.

В программе праздника:

— Спортивные и конкурсные мероприятия;

— Конкурс «Наша Добрая Смоленщина»;

— Выступление московской кавер-группы «JUMP», файер-шоу;

— Праздничный фейерверк.

Организаторы мероприятия: Главное управление Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию, Администрация муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области.

Увидеть трансляцию фестиваля в прямом эфире можно в официальной группе фестиваля в социальной сети Вконтакте https://vk.com/ndsfest.