Супермодель России

Воспитанница театр моды «Бомонд» Александра Чичиро успешно выступила на Международном конкурсе-премии красоты, моды и таланта «Красавица и красавец Земного шара – 2022», проходившем в Москве.

Семилетней воспитаннице театра Сафоновского городского культурного центра присвоен титул «Супермодель России 2022» в номинации «мини». Уже год Саша занимается в коллективе под руководством Карины и Елены Герасимовых. По их словам, малышка – очень смелая и талантливая девочка.

По замыслу организаторов конкурса, он должен был открыть новые лица, которые в будущем украсят обложки глянцевых журналов, а также дать возможность участникам показать себя, наполнить жизнь потрясающими эмоциями, поверить в свои возможности.

Копилку портфолио нашей Александры пополнило фото со звездными членами жюри – Сергеем Зверевым и Таней Тузовой – «Русской барби»).

Фото из группы Театр моды «Бомонд» ВК