Регистрация маломерных судов по правилам ГИМС

Согласно действующему законодательству, маломерным называется судно, вмещающее на борту до 12 человек при длине корпуса плавсредства не более 20 метров.

По нормам, обязательной регистрации подлежат судна, соответствующие следующим параметрам:

Маломерные суда, используемые с моторамимощностью более 8 кВт (10,8 л.с.); Суда, полная масса которых превышает норму в 200 кг.

И если по первому пункту все предельно ясно, то по второму возникают вопросы. Например, что считать за полный и максимально разрешенный вес лодки?

масса данной лодки + вес установленного мотора + перевозимое снаряжение + заполненный топливный бак

Таким образом, в норму на 200 кг укладывается большинство лодок малых и средних габаритов. Но, центральный аппарат ГИМС рекомендует проводить замер массы лодки и мотора исходя из требований ГОСТа Р ИСО-8666-2012. Согласно этому документу, за массу моторного судна берется вес лодки не с фактически установленным мотором, а с максимально возможным по техническим параметрам двигателем. Так, например, если вы используете лодку при мощности мотора на 5 л.с. и весом 27 кг, а в паспорте судна указан двигатель до 10 л.с., то инспекция будет учитывать вес самого тяжелого мотора в 10 л.с.!

Обязанности судоводителя

Исходя из правил судовождения маломерных судов, судоводители обязаны:

Знать и выполнять требования установленных государством законов и правил судоходства; Перед каждым выходом на воду проверять техническое состояние судна; При перевозке пассажиров обеспечивать их безопасность и проводить обязательный инструктаж; Обеспечивать наличие всех необходимых документов на судно (удостоверение на право управления, судовой билет); Выполнять требования уполномоченных представителей надзорных органов.

Ст. госинспектор ГИМС Главного управления

МЧС России по Смоленской области М.В.Шорохов