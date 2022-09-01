Клинкер: качество налицо





Для работников Сафоновского кирпичного завода нынешний год особенный: и завод, и город отмечают юбилейную дату – 70-летие.

Из сафоновского кирпича построены дома и предприятия не только в округе и не только в Смоленской области. В его истории есть разные периоды: успешного подъема и катастрофического спада производства. Об этом и многом другом – интервью с генеральным директором ООО «Сафоновский кирпичный завод № 1» Владимиром АТРЕЩЕНКОВЫМ.



Глава МО «Сафоновский район» Александр Лапиков (слева) ознакомился с производством клинкерного кирпича на ООО «Сафоновский кирпичный завод № 1». Генеральный директор предприятия Владимир Атрещенков представил продукцию завода.

– Владимир Викторович, в 2006 году газета «Сафоновская правда» накануне Дня строителя публиковала материал о положении дел на кирпичном заводе. Для сохранения коллектива и производства в связи с ликвидацией ОАО «Сафоновокирпич» в то время было принято решение создании предприятия под названием «Сафоновский кирпичный завод № 1». Было отмечено, что благодаря этому всего за три месяца работы «по-новому» произошли позитивные перемены. Вы помните это время?

–Заводу пришлось пройти через банкротство в 2002 году. В конце 90-х – начале 2000-х все, что можно было сдать на металлолом, безжалостно вырывали, снимали, корежили. Разобрали даже железнодорожный тупик, который был крайне необходима для отгрузки продукции. Вырученные средства шли на погашение долгов кредиторам. ОАО «Сафоновокирпич», как тогда говорили, не вписалось в рыночные отношения. Создание нового юридического лица ООО «Сафоновский кирпичный завод № 1» совпало с экономическим подъемом в стране и в строительной отрасли в частности. Да, завод учился работать по-новому, освоил науку изучения спроса и продвижения продукции к конечному потребителю без посредников, использовал человеческий фактор и внутренние резервы в коллективе, обновил оборудование и так далее. Мы были уверены, что позитивные перемены станут стартом для дальнейшего развития.

– А оказалось?

– В условиях экономического кризиса 2008 года нам снова пришлось перейти с хлеба на воду и искать новые решения. Экономические санкции 2014 год, предпринятые западными странами и США, негативно отразились на строительной индустрии в стране и вновь поставили предприятия, в том числе кирпичные заводы, на грань выживания. Требовались решения кардинальные, неординарные, которые бы не только спасли предприятие от банкротства или ликвидации, но и создали подушку безопасности. Сафоновский кирпич должен быть востребован при любых ситуациях, а его реализация давала стабильный доход и прибыль для дальнейшего развития производства.

– Произвели на заводе очередную «революцию»?

– Перепрофилировали производство на выпуск нового вида продукции: лицевого кирпича, пользующегося повышенным спросом на отечественном рынке строительных материалов. Более того, мы «замахнулись» на клинкерный кирпич, который до 2015 года производили только в Европе.

– Рискнули?

– Нет, хорошо просчитали. Три года, вплоть до 2018-го, завод выпускал параллельно два вида продукции: рядовой строительный кирпич и облицовочный. Мы наглядно убедились, что обычный кирпич производить экономически невыгодно и что основной доход нам дает клинкерный. И с 2019 года производство полностью перешло на его выпуск. И делаем это не хуже, чем в Европе: наша продукция не уступает ей по качеству и значительно дешевле.

– Российский потребитель это оценил?

– Конечно. Кроме того, наше производство – рядом, а не за границей. Импортозамещение прошло естественным путем. В 2016-м, а затем в 2019 годах на международной выставке «Отечественные строительные материалы» в Москве стенд выставки продукции Сафоновского кирпичного завода № 1 привлек большое внимание со стороны посетителей. А ведь среди них не было случайных людей, все – профессионалы строительного дела.

– Владимир Викторович, если европейские производители клинкерного кирпича в основном ушли с российского рынка, значит, и конкуренции особой нет?

– В 2015 году, когда мы начинали осваивать выпуск нового вида продукции, клинкерный кирпич выпускали, кроме нашего города, еще в Тюмени и Ростове. В настоящее время конкуренция очень серьезная. Но это и хорошо: в условиях нынешних санкций строительная индустрия страны не испытывает дефицита клинкерного кирпича.

– Новое направление потребовало значительного перевооружения?

– Технология производства лицевого кирпича осталась прежней: глинопереработка – сушка – обжиг. В течение двух лет постепенно изменили конструкцию печей и заменили оборудование по переработке глины. Даже рабочих не понадобилось переучивать. А вот сырье понадобилось совершенно другое. Кирпич в Сафонове производят из специального вида глины, добываемой в Курской области. На последнем этапе она обжигается на разных режимах, что придает клинкерному кирпичу различные цвета и оттенки. Сафоновский кирпич звонкий: при постукивании друг о друга он издает высокий звук (клинкер – от немецкого слова, что в переводе означает – звенеть).

Кроме того, клинкерный кирпич отличается высокой прочностью: его можно применять для кладки тротуаров. Отметим такие эксплуатационные качества, как низкое водопоглощение, морозостойкость, долговечность и эстетический внешний вид. Поэтому он используется для облицовки фасадов.

– Какова география его поставок?

– Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Воронеж, Липецк, Пятигорск, Краснодар. Особенно широко сафоновский кирпич представлен в столице России при строительстве крупных жилищных комплексов, таких, как Новоград-Павлино в районе Балашихи, Суханово-парк, Ривер-парк, жилищный комплекс «Рассвет» в центре Москвы в районе метро «Улица 1905 года».

– Владимир Викторович, 16 лет назад состояние дел на заводе было плачевным. Как теперь Вы оцениваете положение на предприятии?

– Ситуация стабильная. Коллектив сработанный и грамотный. Большинство рабочим местом дорожит: работники регулярно получают достойную заработную плату. Мотивацией служит сдельная оплата труда. Но всегда есть к чему стремиться, поэтому строим планы насчет расширения производства и намерены их осуществить. Так что решение мы в свое время приняли верное, перейдя на производство нового вида продукции. В настоящее время производственные мощности предприятия загружены полностью.

– А если бы этого не сделали?

– Судите сами: на Смоленщине несколько заводов выпускали рядовой кирпич. Остались всего три действующих предприятия, в том числе и завод на улице Коммунальной в Сафонове, которые удовлетворяют спрос на выпускаемую ими продукцию. И если бы мы по-прежнему выпускали рядовой кирпич, вряд ли остались на плаву.

– Недавно на заводе побывал Глава района…

– И это было очень приятно. Очень хорошо, что руководитель района уделяет такое внимание жизни трудовых коллективов. Александр Иванович Лапиков побывал у нас накануне Дня Строителя, лично поздравил коллектив с юбилейной датой и профессиональным праздником и вручил почетные грамоты и благодарственные письма лучшим работникам. Кроме того, он прошел по цехам, увидел весь технологический процесс производства клинкерного кирпича. Александр Иванович очень высоко оценил вклад завода в строительную отрасль города, района и страны.

Начальник производства Людмила Никитенкова в честь Дня строителей была награждена Благодарственным письмом Главы МО «Сафоновский район». С этим событием ее поздравили генеральный директор завода Владимир Атрещенков и Глава района Александр Лапиков

– На кого Вы всегда рассчитываете в работе и уверены, что такие работники Вас не подведут?

– Каждый человек в производстве незаменим. Например, Людмила Никитенкова 38 лет работает начальником производства. Пришла на завод после окончания профильного техникума. Такая преданность делу вызывает глубокое уважение. Заслуженным авторитетом пользуются смазчик-подкатчик Геннадий Егорченков, рабочий по обслуживанию зданий Павел Жила, смазчик механического цеха Иван Иванов, формовщик Светлана Марченкова, шихтовщик Светлана Незвоненко, мастер смены Ольга Ремезова, обжигальщики Дмитрий Паршин, Алеся Логинова, Анна Швец, транспортировщик Игорь Аверин, (председатель совета трудового коллектива), загрузчик сырья Чары Турдаев и многие другие. Пользуясь случаем, хочу добавить, что нашему предприятию требуются рабочие – механизаторы, слесари, сварщики, электрики. С большим удовольствием принимаем молодых людей, которые не имеют трудового опыта, но стремятся приобрести рабочую специальность.

– Ваши пожелания коллективу?

– Желаю коллективу завода хороших перспектив. Когда есть цель, жизнь наполняется смыслом.

Татьяна Приходько

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