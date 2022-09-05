А ты знаешь историю Отечества?

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Более двух тысяч смолян присоединились к Международной акции «Диктант Победы»

Уже четвертый исторический тест прошел в регионе по инициативе «Единой России», Российского военно-исторического общества и «Волонтеров Победы»

В этом году «Диктант Победы» написали во всех районах Смоленщины – действовало более 40 площадок в музеях, библиотеках и учебных заведениях. Написать тест о событиях Великой Отечественной войны и героических подвигах предков пришли более двух тысяч смолян.

Принял участие в Международной акции и секретарь реготделения «Единой России», председатель облдумы Игорь Ляхов. Он пишет Диктант каждый год.

«Я благодарен всем организаторам, и, конечно, всем участникам. Нам нужно знать, беречь и защищать нашу историю. Она — то базовое, на чем держится вся наша философия, внутренняя и внешняя политика. Потому как Великая Победа в 1945 году — огромное достижение именно советского народа, наследником которого является современная Россия. Недружественные страны пытаются переписать историю, но пока мы будем передавать память о подвиге наших предков из поколения в поколение, это будет невозможно», — отметил Игорь Ляхов, который также курирует партпроект «Историческая память» в регионе.

В Сафоновском районе в акции приняли участие около 40 человек – в основном ученики и преподаватели городских и сельских школ, а также студенты средне-специальных учебных заведений. Площадкой стала центральная районная библиотека.

В этом году «Диктант Победы» провели по всей России, на Донбассе и в 45 странах мира. Итоги исторического теста будут известны в октябре. Победителям вручат билеты на Парад Победы на Красной площади.