﻿У России есть потенциал для дальнейшего развития внутреннего туризма





Развитие внутреннего туризма в современных условиях выходит для России на первый план, тем более, что у страны есть для этого колоссальный потенциал. Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин на профильном заседании президиума Госсовета.

«Активное развитие внутреннего туризма, особенно в сложных современных условиях, сейчас выходит если не самый первый план, то на одно из самых значимых мест. У России здесь колоссальный потенциал, у каждого региона — свои, уникальные преимущества», — отметил он.

Поэтому, продолжил глава государства, внимание нужно уделять не только известным, традиционным туристическим центрам, но и всемерно помогать тем регионам, которые еще только «осваивают, поднимают индустрию туризма наверх».

«Известно, что эта отрасль способствует экономическому росту и пополнению бюджетов регионов, малых городов с богатой историей, сельских территорий. Она отличается огромным мультипликативным эффектом», — констатировал он.

Путин привел оценки, согласно которым туризм напрямую влияет на развитие более 50 других, смежных отраслей, создает рабочие места, хорошие перспективы для малого и среднего бизнеса. По оценкам Ростуризма, российская туристическая отрасль обеспечивает 10 млн рабочих мест, при этом число занятых может расти на 10-15% в год.

Насколько развита туристическая отрасль в вашем регионе? Есть ли у нее потенциал дальнейшего развития? Какие меры необходимо предпринять для увеличения туристического потока в ваш регион? Какое влияние туризм оказывает на экономику вашего региона?

Евгений Захаренков, член Экспертного клуба региона, член Общественной палаты Смоленской области, председатель комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, преподаватель областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленская академия профессионального образования»:

Вопрос развития туристической отрасли для Смоленской области безусловно актуален. Принимая во внимание, что наш регион обладает уникальной географической особенностью, богатейшей историей, а также является приграничным регионом с Республикой Беларусь, невозможно переоценить потенциал Смоленщины для развития комплексной системы внутреннего туризма.

Каждый регион России обладает своей уникальной особенностью, которая делает его неповторимым и притягательным для туристов. На Смоленщине это «Национальный парк «Смоленское Поозерье», который необходимо популяризировать как одну из визитных карточек региона, также как комплекс археологических памятников раннего средневековья Гнездовские курганы, музей-усадьба М. И. Глинки в Новоспасском и другие.

Важной составляющей развития внутреннего туризма в регионе считаю, безусловным, также развитие автокемпингов — оборудованных летних стоянок для туристов, путешествующих на автомобиле, с развитой инфраструктурной.

Смоленская область – это регион уникальных туристических контрастов, который может и должен занять особое место в карте туристической привлекательной России. Со всей уверенностью можно сказать, что Смоленщина может стать инициатором в направлении развития интенсивного экологического и агротуризма в стране, при этом обладая всем необходимым для прорывного развития этой отрасли в регионе. В системе комплексного развития внутреннего туризма Российской Федерации нам важно занять свою туристическую нишу.

Перспективы у области в плане развития внутреннего туризма есть, но нужны инвестиции и грамотная политика. Дорогу осилит идущий: нужно стартовать, а центр поддержит, если увидит, что идет реальное развитие туристического сектора.

Марина Проскурнина, член Экспертного клуба региона, член Общественной палаты РФ, член Общественной палаты Смоленской области, председатель комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ главный редактор СОГУП «Центральная объединенная редакция»

Я иногда думаю, наши люди так раньше всегда рвались за границу на отдых. Это стало своего рода традицией — отдыхать за границей, а потом с видом знатока советовать другим выгодные маршруты и отели. И это даже если за границей такие знатоки всего раз-другой побывали.

А многие ли из них по России путешествовали? Да половину жизни можно потратить, чтобы везде побывать. И правильно говорит наш Президент. У каждого региона свои уникальные особенности. А какая у нас природа.

Отправляйтесь в путешествие по Золотому кольцу России, побывайте в Карелии, порыбачьте на Волге.

Да к нам на Смоленщину приезжайте. Слышали когда-нибудь про наши семь холмов? А в Смоленском Поозерье бывали? Знаете тайны озера Сапшо?

Сейчас внутренний туризм является — одно из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги туристских фирм, объектов размещения туристов, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной и иной продукции, питание, сельское хозяйство, строительство и другие отрасли. Он выступает катализатором социально-экономического развития региона.

По поручению Губернатора Смоленской области была разработана концепция «Смоленск – есть что делать», направленная на информирование жителей других регионов страны о ключевых достопримечательностях Смоленщины. Вдоль трассы М-1 «Беларусь» размещены билборды с изображением наиболее интересных и уникальных мест региона.

В 2021 году году сформировался устойчивый спрос на внутренние туристические предложения и нашу область посетили 400 тысяч человек. По поручению Губернатора разработано 28 мер поддержки предпринимателей, работающих в туристической сфере.

Это лишь один из примеров того, как санкции помогают нашим регионам развивать индустрию туризма. Тот случай, когда все, что не делается против нас, оборачивается благом для нашей страны. И кстати, мы делаем все ради нас самих, ради нашего настоящего и будущего наших детей. Делаем ради, а не вопреки.