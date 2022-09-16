Проступок не пройдет

вчера в 17:54Вы подписаны

Сотрудник совершил дисциплинарный проступок и на следующий день ушел на длительный больничный на два месяца. Может ли работодатель привлечь такого работника к дисциплинарной ответственности после выхода с больничного?

Ответ: Да, может.

Обоснование. Срок применения взыскания — 1 месяц со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни или отпуска работника, но не позднее 6 месяцев со дня совершения. А если проступок выявила ревизия либо аудиторская проверка — не позднее 2 лет со дня совершения.

К работнику, находящемуся на больничном, запрещено применять дисциплинарное взыскание в виде увольнения.

Для дисциплинарных взысканий в виде выговора и замечания такого запрета нет. Мы не рекомендуем объявлять работнику замечание или выговор во время больничного, так как это может спровоцировать спор с работником, а также потому что вероятность нарушения процедуры применения взысканий, предусмотренной законом, высока из-за того, что работник отсутствует на работе.

Полный ответ по ссылке ниже.

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