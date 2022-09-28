﻿В Смоленской области прошла акция «Сад Памяти»





Губернатор Алексей Островский совместно со смоленскими эколятами и юнармейцами высадил саженцы кустарника в рамках эколого-патриотической акции «Сад памяти». Волонтеры и общественники, школьники и студенты в городах и селах всей России высаживают «зеленые памятники» нашим согражданам, отстоявшим нашу Родину и погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Всероссийская акция «Сад Памяти» – это наглядная возможность увековечить подвиг героев не в мраморе и бронзе, а в живой памяти зелени листьев. Кроме того, акция объединяет граждан вокруг благородной экологической цели: высаживая деревья и кустарники, помогать природе. Эта взаимосвязь делает акцию всенародной. В 2020 году ее поддержал и сделал ежегодной Глава государства Владимир Путин.

В Смоленске «Сад Памяти» был создан в год 75-летия Великой Победы на территории памятника природы «Красный Бор» в лесопарковом зеленом поясе города, у озера Ключевое. На место пустыря в один гектар была привезена плодородная земля. В центре участка установлен камень с табличкой в честь 75-летия Победы. Дорожка к камню выложена брусчаткой, установлены информационные знаки. Вокруг композиции, в память о павших на фронтах Великой Отечественной войны, были высажены сосны, а в центральной ее части – рябины.

Благодаря участию в акции представителей движений «Эколята – молодые защитники природы» и «Юнармия», «Сад Памяти» пополнился новыми породами кустарников. Юные смоляне вместе с главой региона высадили аллею из саженцев гортензии.

В ходе общения с ребятами Губернатор Алексей Островский отметил, что с большим удовольствием вместе с ними принимает участие в патриотической и в то же время экологической акции, посвященной Дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Символично, что именно здесь, в Красном Бору, два года назад в юбилейный год Великой Победы был заложен «Сад Памяти» и тем самым участники акции включились в работу по охране нашей истории и экологии, связывая воедино прошлое, настоящее и будущее.

Алексей Островский: Очень рад, что вы, ребята – эколята и юнармейцы – занимаетесь этим благородным и полезным делом. 79 лет назад наши деды, прадеды освободили нашу замечательную область, наш Смоленск, и мы сегодня отдадим им дань уважения – посадим Сад Памяти. Давайте, ребята, все вместе приступим к делу. Работы всем хватит!

Губернатор выразил твердую уверенность, что заложенный сад и, в том числе, посаженные кустарники еще долгие годы будут символизировать память о защитниках Отечества, помогут сберечь окружающую среду и «зеленые легкие» Смоленска.

Комментарий

Ольга Марголина, член Экспертного клуба региона, член Общественной палаты Смоленской области, заместитель председателя комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ, главный редактор газеты «Смоленские губернские ведомости»

Недавно моя дочка, первоклассница, вместе с 11-классниками сажала туи на будущей «Аллее гимназистов». Она была в восторге, и я рассказала ей, что сейчас детки постарше еще принимают участие в акции «Сад памяти», которая связывает не только школьников, но и целые поколения. «Так те деревья, что они там высадили, это живой памятник?», — спросила меня дочь!

Именно! Устами младенца…

Я очень рада, что к проекту «Сад памяти» каждый год присоединяется молодёжь, которая бережно хранит память о великом подвиге наших предков.

Сегодня у страны есть новые герои: бойцы, которые сражаются на Донбассе, и они заслуживают такого же уважения и такой же памяти.

Да, Запад и Европа пытаются переписать историю. Но им это не удастся, в первую очередь, благодаря нашей замечательной молодежи.