Ветеранские подворья

В Смоленской государственной сельскохозяйственной академии уже в десятый раз состоялось награждение победителей ежегодного смотра-конкурса «Ветеранское подворье».

Мероприятие реализуется Смоленской областной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов за счет средств субсидии, предоставляемой Администрацией региона и Фондом президентских грантов.

Участниками смотра-конкурса стали 47 ветеранов из 22 муниципалитетов области, отличающихся успехами в ведении домашнего хозяйства и имеющих приусадебные или дачные участки в поселениях региона.

«В ходе реализации данной программы решаются вопросы укрепления и поддержки семейных ценностей, передачи семейных традиций и опыта старших поколений молодежи. Кроме того, укрепление и развитие личных подворий частично решает задачу обеспечения смолян экологически чистыми продуктами, а также проблему занятости населения, особенно в сельской местности», — отметил на торжественной церемонии председатель Смоленского областного совета ветеранов, председатель конкурсной комиссии Виталий Вовченко.

В этом году на региональном конкурсе смоленские ветераны продемонстрировали свои достижения при выращивании овощей, фруктов, ягод, цветов, а также домашнего скота.

В номинации «Лучшее ветеранское подворье» за благоустройство приусадебного участка третье место присуждено Марии Васильевне Тарасовой, представлявшей Сафоновский район. Ей вручены Диплом и денежный сертификат.

В номинации «Лучший животновод (пчеловод)» за содержание скота, птицы, пчел Благодарственное письмо от совета ветеранов и ценный подарок вручены Виктору Алексеевичу Зюрину из деревни Городок, в номинации «Во саду ли, в огороде…» – Ирине Лукиничне Толстых из деревни Бараново.

Награды победителям конкурса вручили заместитель Губернатора Смоленской области – начальник Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Царев, председатель Смоленского областного Совета ветеранов Виталий Вовченко.

Проведение юбилейного десятого смотра-конкурса «Ветеранское подворье-2022» совпадало с празднованием 35-летия Смоленской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Владимир ИВАНОВ, председатель Сафоновской районной организации совета ветеранов.

НА СНИМКЕ: Награждение Марии Тарасовой.

Фото Владимира Иванова.