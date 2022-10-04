Стали известны реквизиты расчетного счета, на который можно перечислить средства для поддержки военнослужащих, участвующих в СВО

На протяжении нескольких последних месяцев Смоленская областная общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов осуществляет сбор средств для всесторонней поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на территории Украины.

Сейчас, с учётом проведения частичной мобилизации, потребности воинских подразделений существенно возрастают. О своей готовности оказать посильную помощь защитникам Родины и начать сбор средств на цели и нужды специальной военной операции заявляют волонтеры, коллективы предприятий и просто неравнодушные граждане.

Для того, чтобы объединить усилия всех желающих помочь и аккумулировать финансовую помощь, принято решение о возможности перечисления средств на цели и нужды СВО на расчетный счет Смоленской областной общественной организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Полное и сокращенное наименование организации (в соответствии с учредительными документами) Смоленская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов Руководитель, Ф.И.О., должность Председатель Вовченко Виталий Владимирович Почтовый адрес 214000, Смоленск, ул. Карла Маркса, 10 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6730004802 Расчетный счет 40703810759000001084 Наименование банка Смоленское Отделение № 8609 ПАО Сбербанк г. Смоленск Местонахождение банка г. Смоленск Корреспондентский счет 30101810000000000632 БИК 046614632 Коды: ОКПО, ОКОНХ 23238135, 98600 ОГРН 1026700000810 ОКВЭД 94.99 Электронный адрес smol.veteran@mail.ru Контактные телефоны 385273, (факс) 382512

Со своей стороны Администрация региона во главе с Губернатором Алексеем Островским, понимая всю важность и необходимость этой работы, активно занимается данным вопросом, находясь в ежедневном контакте с воинскими частями и иными подразделениями, где организованы пункты временного пребывания военнослужащих, призванных по частичной мобилизации.

В рамках этой работы в ближайшие дни также запланирована встреча Губернатора с представителями регионального бизнес-сообщества.