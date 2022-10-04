Стали известны реквизиты расчетного счета, на который можно перечислить средства для поддержки военнослужащих, участвующих в СВО

На протяжении нескольких последних месяцев Смоленская областная общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов осуществляет сбор средств для всесторонней поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на территории Украины.
Сейчас, с учётом проведения частичной мобилизации, потребности воинских подразделений существенно возрастают. О своей готовности оказать посильную помощь защитникам Родины и начать сбор средств на цели и нужды специальной военной операции заявляют волонтеры, коллективы предприятий и просто неравнодушные граждане.
Для того, чтобы объединить усилия всех желающих помочь и аккумулировать финансовую помощь, принято решение о возможности перечисления средств на цели и нужды СВО на расчетный счет Смоленской областной общественной организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
|Полное и сокращенное наименование организации (в соответствии с учредительными документами)
|Смоленская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов
|Руководитель, Ф.И.О., должность
|Председатель Вовченко Виталий Владимирович
|Почтовый адрес
|214000, Смоленск, ул. Карла Маркса, 10
|Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|6730004802
|Расчетный счет
|40703810759000001084
|Наименование банка
|Смоленское Отделение № 8609 ПАО Сбербанк г. Смоленск
|Местонахождение банка
|г. Смоленск
|Корреспондентский счет
|30101810000000000632
|БИК
|046614632
|Коды: ОКПО, ОКОНХ
|23238135, 98600
|ОГРН
|1026700000810
|ОКВЭД
|94.99
|Электронный адрес
|smol.veteran@mail.ru
|Контактные телефоны
|385273, (факс) 382512
Со своей стороны Администрация региона во главе с Губернатором Алексеем Островским, понимая всю важность и необходимость этой работы, активно занимается данным вопросом, находясь в ежедневном контакте с воинскими частями и иными подразделениями, где организованы пункты временного пребывания военнослужащих, призванных по частичной мобилизации.
В рамках этой работы в ближайшие дни также запланирована встреча Губернатора с представителями регионального бизнес-сообщества.
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