Вызов по повестке

Если работник был вызван в военный комиссариат по повестке, кто должен возмещать организации расходы на выплату среднего заработка работника за этот день?

Ответ: Средний заработок организации должен возместить военкомат на основании представленных ему заверенных копий документов, подтверждающих расходы

Обоснование: В соответствии с частью первой ст. 170 ТК РФ работодатель обязан освобождать работника от работы с сохранением за ним места работы (должности) на время исполнения им государственных или общественных обязанностей в случаях, если в соответствии с федеральными законами эти обязанности должны исполняться в рабочее время.

Согласно п. 1 ст. 6 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» граждане на время медицинского обследования для решения вопросов о постановке их на воинский учет, об обязательной подготовке к военной службе, о призыве или добровольном поступлении на военную службу, призыве на военные сборы, а также на время исполнения ими других обязанностей, связанных с воинским учетом, обязательной подготовкой к военной службе, призывом или добровольным поступлением на военную службу и призывом на военные сборы, освобождаются от работы с сохранением за ними места постоянной работы и выплатой среднего заработка по месту постоянной работы.

Участие работника в указанных мероприятиях по направлению военкомата — государственная обязанность работника. Поэтому работодатель обязан освободить его на это время от работы, сохранив за ним место работы и выплатив средний заработок за период, который будет указан в подтверждающем документе.

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