«Единая Россия» передала в смоленскую воинскую часть многофункциональные палатки

Уже неделю партия ведет сбор оборудования и средств для его закупки в рамках регионального проекта «Все для фронта»

Многофункциональные палатки, палатки-бани – это не первая и далеко не последняя партия оборудования, которую единороссы направляют в смоленские воинские подразделения. Их, как и генераторы, саперные лопаты и многое другое, что поможет наладить солдатский быт, защитники возьмут с собой в зону проведения СВО.

«Сегодня мы отправляем очередную партию нашему подразделению, которое выполняет боевую задачу. Хочу поблагодарить коллег-однопартийцев, неравнодушных смолян – всех, кто откликнулся и принес в наш штаб оборудование, пожертвовал средства. Спасибо вам огромное. Враг будет разбит и победа будет за нами», — отметил секретарь реготделения «Единой России», председатель облдумы Игорь Ляхов.

С первых же дней в работу влючились смоленские предприятия, бизнесмены, активисты партии, жители областного центра и районов. Александр Кравченко узнал о проекте из новостей по телевизору.

«Я пробовал достучаться в другие организации и фонды, но безуспешно. Позвонил в приемную партии, мне все объяснили, проконсультировали. Как гражданин России я чувствовал, что должен поддержать наших воинов, от чистого сердца помочь в их нелегком ратном труде», — поделился смолянин.

Отметим, сбор оборудования координируют специалисты общественной приемной «Единой России». Желающие помочь могут узнать подробности по номеру 8(4812)319513.

«С момента запуска проекта смоляне звонят каждый день. Люди интересуются, как и чем они могут помочь. Приносят термобелье, спальные мешки, жертвуют средства. Это не последняя отправка, мы продолжим направлять в части материально-технические средства для обустройства быта наших земляков», — подчеркнул руководитель регионального исполкома партии Артем Малащенков.