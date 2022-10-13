Утвердили требования к электронным кадровым документам

С марта 2023 г. действуют единые требования к составу и форматам кадровых документов, которые оформляют только в электронном виде. Установили требования к наименованию структурных элементов документа.
Закрепили, что электронный кадровый документ состоит:
из основной части – PDF/A-1A-файла;
приложения (если есть) в формате для текстовых, табличных, графических и структурированных данных;
файла 1 или нескольких электронных подписей (при наличии) для первых 2 частей;
машиночитаемой доверенности для подписи;
описания документа в формате XML.
Основной документ: Приказ Минтруда России от 20.09.2022 N 578н
Утвердили требования к электронным кадровым документамconsaltika.ru
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