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Утвердили требования к электронным кадровым документам

14.10.2022

С марта 2023 г. действуют единые требования к составу и форматам кадровых документов, которые оформляют только в электронном виде. Установили требования к наименованию структурных элементов документа.

Закрепили, что электронный кадровый документ состоит:

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из основной части – PDF/A-1A-файла;

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приложения (если есть) в формате для текстовых, табличных, графических и структурированных данных;

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файла 1 или нескольких электронных подписей (при наличии) для первых 2 частей;

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машиночитаемой доверенности для подписи;

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описания документа в формате XML.
Основной документ: Приказ Минтруда России от 20.09.2022 N 578н

Утвердили требования к электронным кадровым документам

Утвердили требования к электронным кадровым документамconsaltika.ru

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