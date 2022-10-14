Всемирный день борьбы с раком молочной железы

15 октября во всем мире отмечается день борьбы с раком молочной железы.

Данное заболевание занимает I место в структуре заболеваемости женского населения Смоленской области, поэтому своевременное выявление опухоли на ранней стадии приводит в большинстве случаев к полному излечению.

В Смоленском онкологическом клиническом диспансере функционирует современный маммограф с приставкой Amulet Innovality (FDR MS-3500), с помощью которого стало возможно взятие прицельной биопсии непальпируемых опухолей молочных желез, выявляемых при маммографии и УЗИ с целью определения характера опухоли и выработки дальнейшего плана лечения.

Кроме того, в диспансере приобретен и установлен магнитно-резонансный томограф MAGNETON Aera, который позволяет проводить уточняющую диагностику трудновыявляемых опухолей молочных желез даже у беременных женщин. Так же, в поликлинике диспансера внедрена методика маркировки непальпируемых опухолей молочной железы перед проведением ПХТ с целью дальнейшего проведения органосохраняющего хирургического лечения.

В течение последних 2-х лет проводится процедура генетического тестирования женщин на предмет выявления BRCA-ассоциированных (семейных) раков молочных желез. При выявлении данного вида онкомаркеров, женщины становятся на учет и регулярно обследуются с целью раннего выявления злокачественных новообразований.

В условиях хирургического отделения № 2 успешно освоены методики проведения пластических операций при опухолях молочных желез.

За последние 1,5 года проведено более 30 пластических операций при раке молочной железы с одномоментной или отсроченной установкой силиконового имплантата. Данные операции осуществляются в рамках ОМС, то есть являются для пациенток абсолютно бесплатными и значительно улучшают качество жизни женщин.