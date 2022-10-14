В Смоленске в рамках недели, посвященной Всемирному дню психического здоровья, прошел семинар для родителей и детей

С 1992 года по инициативе Всемирной Федерации Психического Здоровья при поддержке Всемирной организации здравоохранения 10 октября отмечается Всемирный День Психического Здоровья.

В рамках недели, посвященной Всемирному дню психического здоровья, на базе Смоленского областного врачебно-физкультурного диспансера прошел семинар для родителей и детей на тему: «Как помочь подростку преодолеть кризисные и стрессовые состояние». На встрече поднимались вопросы, связанные с тем, как помочь подростку преодолеть кризис.

Клинический психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Светлана Качалова рассказала об основных причинах подросткового кризиса:

«Кризис этого возраста нужен, чтобы человек смог решить четыре основные задачи: отделиться от родителей; самоопределиться: понять кто он, что ему интересно, какой он. Образовать новые связи – с кем я дружу и кто дружит со мной? А также в дальнейшем определиться с выбором жизненного пути», – пояснила Светлана Викторовна.

Все эти задачи не решаются сразу, поэтому и подростковый кризис такой долгий – несколько лет. Родители не всегда могут справиться с изменениями в поведении. Послушные ранее сын или дочь вдруг начинают хамить, появляется агрессия.

Чтобы помочь ребенку успешно пережить кризис старайтесь не давить на него. Это разрушает доверие. Слушайте ребенка. Внимательный родитель поймет, о чем он переживает. Проявляйте сочувствие и поддержку. Ребенку важно знать, что с его мнением считаются.