Получить ответы НА ВОПРОСЫ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ стало еще удобнее

Смоляне могут задать свои вопросы о частичной мобилизации через чат-бот на портале «Объясняем.РФ».

Все вопросы, отправленные через чат-бот, передаются напрямую в Минобороны РФ. Чат-бот предоставляет информацию в том числе о перечне законных оснований, которые будут учитываться в военных комиссариатах для освобождения от призыва в рамках частичной мобилизации, о перечне категорий здоровья, с которыми граждане подлежат частичной мобилизации, о порядке вручения и получения повестки.

Чат-бот предоставляет справочную информацию, в случае неправомерной мобилизации гражданам необходимо обращаться на горячую линию службы «122».

Чат-бот работает в Telegram (https://fstrk.cc/YpBGYUxt), Viber (http://url-shortener.yc.fstrk.io/R5Q2hN6w) и ВКонтакте (https://vk.com/app7156066_-210913552).