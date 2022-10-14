ЦУР Смоленской области провел прямой эфир на тему социальной газификации

ЦУР Смоленской области совместно с администрацией региона провели прямой эфир на тему социальной газификации. На вопросы смолян ответили начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Константин Ростовцев и заместитель исполнительного директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Смоленск» — Александр Тихонов.

О критериях на вступление в программу социальной газификации

Догазификация предусматривает бесплатное доведение газовой трубы от уличного газопровода до границы земельного участка собственника домовладения.

Основным критерием для бесплатной догазификации является наличие уличной газораспределительной сети в населенном пункте, где расположен дом заявителя. Кроме того, в установленном законодательством порядке должны быть зарегистрированы права собственности на земельный участок и домовладение.

Если домовладение расположено в границах садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, а само СНТ расположено в границах газифицированного населенного пункта, доведение газопровода до границ таких СНТ будет бесплатным.

В Смоленской области создан региональный штаб по газификации под председательством губернатора Смоленской области Алексея Островского.

О ходе догазицикации в Смоленской области

По состоянию на начало октября в Смоленской области принято 5822 заявки на догазификацию. По словам начальника Департамента Смоленской области по строительству и ЖКХ Константина Ростовцева, в 2890 случаях газовая труба уже подведена к границам земельного участка. Выполнено 505 подключений.

«Проектные и строительно-монтажные работы газопровода в пределах земельного участка, монтаж внутридомового газопровода, а также приобретение и установка газового оборудования осуществляются за счет собственника домовладения», — рассказал начальник Департамента.

При этом в ряде случаев собственники смогут рассчитывать на поддержку со стороны государства.

О поддержке нуждающихся

С мая 2021 года малоимущим одиноко проживающим гражданам, малоимущим семьям, проживающим на территории Смоленской области, предоставляется государственная социальная помощь на основании социального контракта. В его рамках смоляне могут приобрести и газоиспользующее оборудование.

Кроме того, с апреля текущего года смоляне смогут направить на строительство газопроводов внутри земельного участка и средства областного материнского капитала.

В августе текущего года в Смоленской области утверждены и дополнительные меры социальной поддержки. Смоляне могут рассчитывать на единовременную денежную компенсацию затрат, понесенных при проектировании или строительстве газопроводов-вводов.Право на денежную компенсацию имеют участники Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалиды I группы, многодетные семьи, имеющие пять и более детей.

В ближайшее время список мер поддержки может расшириться. Так, Президент РФ Владимир Путин поручил предоставить субсидии нуждающимся гражданам на приобретение газового оборудования.

«Я прошу региональные власти обеспечить предоставление субсидий нуждающимся гражданам на покупку газового оборудования и проведение соответствующих работ внутри участков. Размер такой субсидии должен составить не менее 100 тысяч рублей на одно подключение», — заявил глава государства.

При этом предоставление таких субсидий должно быть поддержано из федерального бюджета.

«Конечно, было бы большим подспорьем получить дополнительные средства на поддержку нуждающихся граждан. Многим категориям достаточно сложно самостоятельно приобрести газовое оборудование. Именно поэтому решением губернатора Алексея Владимировича Островского у нас реализуется программа поддержки. Сейчас мы действуем в рамках возможностей областного бюджета. Решение о расширении мер поддержки на федеральном уровне можно только приветствовать», — сказал Константин Ростовцев.

О порядке подачи заявок на догазицикацию

Заявку на подключение к сети газораспределения можно подать:

— на сайте Единого оператора газификации СОЦГАЗ.РФ;

— на единый портал государственных услуг;

— в отделениях МФЦ в г. Смоленске и Смоленской области;

— в службу Единого окна АО «Газпром газораспределение Смоленск» или на сайте Общества www.gas-smolensk.ru.

К заявке необходимо приложить следующие документы:

Правоустанавливающие документы на земельный участок и индивидуальный жилой дом;

Ситуационный план;

Паспорт, СНИЛС, ИНН и контактные данные.

Информацию о типовой форме заявки с описью необходимых документов можно получить на сайте АО «Газпром газораспределение Смоленск» или в офисах газораспределительной организации, а также по тел. (4812) 77-84-94.

Добавим, с 2005 года на мероприятия по газификации региона направлено более 5,5 миллиарда рублей, построено свыше 3,5 тысячи километров газовых сетей высокого, среднего и низкого давления. Газифицировано природным газом более 51 тысячи домовладений (квартир), из которых свыше 19 тысяч — на селе.

Запись прямого эфира доступна в группах Смоленской области ВКонтакте

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