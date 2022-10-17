Путин поручил главам регионов обеспечить стабильность в экономике

Президент России Владимир Путин дал поручение вновь избранным главам регионов обеспечить функционирование экономик субъектов Российской Федерации.

«Даже в жестких условиях санкционных ограничений нужно обеспечить полноценное функционирование региональных экономик», — сказал президент на встрече с избранными губернаторами.

Путин также поручил минимизировать возможные потери, «а в идеале уже в ближайшей и среднесрочной перспективе добиться роста региональных экономик».

Глава государства посоветовал последовательно, неуклонно реализовывать намеченные ранее планы и программы развития. Он уточнил, что имеет в виду модернизацию инфраструктуры — транспортной, инженерной, жилищно-коммунальной, социальную газификацию, весь комплекс мер, связанных со здравоохранением, образованием, улучшением экологической обстановки, созданием комфортной, благоустроенной среды в городах и поселках.

Путин потребовал от губернаторов «держать под постоянным контролем вопросы соблюдения законодательства при проведении частичной мобилизации, а также оказание необходимой помощи, поддержки семьям мобилизованных».

Решение, в том числе про «социальные гарантии, выплаты, дополнительную поддержку из региональных бюджетов семьям солдат, сержантов и офицеров, которые несут службу, пополняют сейчас ряды вооруженных сил России, должны неукоснительно выполняться».

Евгений Ревенко, член Экспертного клуба региона, член Общественной палаты Смоленской области, заместитель председателя комиссии по вопросам ЖКХ, экологии и охране окружающей среды, адвокат Адвокатской палаты Смоленской области:

Президент указал на необходимое личное участие руководителей регионов в ключевых решениях на местах, для обеспечения выполнения поставленных Президентом целей, отметил и личную ответственность глав субъектов за экономику региона.

В условиях санкционного давления на нашу страну необходима адаптация и оперативные решения на местах. Сейчас вертикаль власти должна стать единой и монолитной, обеспечить положительный результат роста экономики региона.

Ресурсы России неисчерпаемы, их необходимо правильно использовать и обеспечивать непрерывное развитие всех регионов.

Качественным показателем является продолжаемое строительство жилья, дорог, объектов промышленной и социальной инфраструктуры, предприятий, школ, развития доступной и комфортной среды в регионе. Возникают вызовы, связанные с продолжающейся информационной войной. Экономики регионов несмотря ни на что должны развиваться и расти. Это приоритетная задача, поскольку именно на экономическом фундаменте находится эффективное решение всех ключевых вопросов.

Личное участие глав регионов должно обеспечить результат, сейчас нет времени и возможностей для проб и ошибок. Наступает время для способных и решительных руководителей, патриотов нашей Родины и уверенных в нашей Победе людей.

Смоленская область уверенно реализует программы и проекты на всей территории, регион развивается и увеличивает количество рабочих мест, развивается сельское хозяйство, продолжается дорожное строительство. Особое внимание уделяется вопросам, связанным с мобилизацией.

Мобилизованным на военную службу и членам их семей оказывается вся необходимая помощь. Губернатор лично участвует в работе за соблюдением законности призыва смолян. Оказывается помощь семьям мобилизованных. В регионе организован общественный контроль за процессом мобилизации и решается вопрос об оказании бесплатной юридической помощи мобилизованным и членам их семей.

Светлана Шашкова, член Экспертного клуба региона, член Общественной палаты Смоленской области, председатель комиссии по культуре и сохранению духовного наследия, председатель Смоленской областной организации Общероссийского профессионального союза работников культуры:

Президент неоднократно подчеркивал, что наша страна сейчас сталкивается с известным давлением — внешним! Это накладывает, еще более высокую степень ответственности на глав регионов, требует еще большей концентрации, консолидации усилий ради достижения стоящих перед нами целей.

Президент четко обозначил приоритеты развития регионов: «это повышение качества жизни людей, улучшение социально-экономического положения регионов, создание прочной, надёжной базы для дальнейшего движения вперёд».

А это значит, что несмотря на все угрозы, Россия четко и планомерно должна двигаться вперед.

Утвержден план первоочередных мер по обеспечению работы российской экономики в условиях частичной мобилизации. Он включает в себя целый комплекс мер поддержки мобилизованным на военную службу.

Мобилизация может оказать влияние на развитие экономики, и региональные власти понимают это, и поэтому в нашем регионе не было перегибов в этом плане. На прошедшем недавно в регионе совещании по вопросам частичной мобилизации в регионе Губернатор Алексей Островский подчеркнул необходимость максимально внимательно подходить к организации частичной мобилизации и потребовал усилить контроль за соблюдением критериев призыва смолян. В регионе работает колл-центр, обратиться с вопросами куда может каждый желающий.

Сейчас, как, впрочем, и было всегда, каждый регион — это звено одного целого, и он должен вносить посильный вклад, не только для поддержки СВО, но и для стабильного экономического и социального роста.

Марина Хотулёва, член Экспертного совета, главный редактор СОГУП «Северная объединенная редакция:

– В регионе проводится большая работа для поддержки экономики в условиях непростой политической ситуации. Губернатор Алексей Островский уделяет серьезное внимание вопросам улучшения инвестиционного климата в области, строительства. Проводит встречи с представителями бизнес-сообщества. Также он поддержал предложение заместителя Председателя Государственной Думы Сергея Неверова, выступившего с инициативой создать в регионе Центр поддержки семей мобилизованных смолян для оказания адресной помощи, в том числе финансовой, юридической, психологической.

На военные рельсы поставлены предприятия оборонно-промышленного комплекса. Благодаря поддержке сельхозпроизводителей в этом году удалось собрать рекордные урожаи зерновых и масличных культур. Высокими темпами идет развитие льноводческой и животноводческих отраслей. И все же главная сила народа – в его единстве, патриотизме и уверенности в мирном будущем.