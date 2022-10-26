В России принимают меры по повышению безопасности и проводят социальную мобилизацию







Президент России Владимир Путин подписал указ о наделении губернаторов дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности, документом предусмотрено несколько уровней реагирования на возникающие риски.

Путин будет еженедельно получать доклады о работе комиссии Госсовета во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и координационного совета правительства по обеспечению потребностей ВС РФ.

Одновременно с этим в регионах проводится социальная мобилизация, власти помогают семьям мобилизованных. Мобилизованные получают единовременные выплаты от региональных властей, путевки в санатории, школьники из семей мобилизованных получают бесплатное питание, собираются теплые вещи и предметы быта.

Евгений Захаренков, член Экспертного клуба региона, член Общественной палаты Смоленской области, председатель комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, преподаватель Смоленской академии профессионального образования»:

– Решение задач специальной военной операции требует от всего российского общества форсированного переосмысления всех социальных, экономических, политических и идеологических процессов. Безусловно, что все институты гражданского общества сейчас как никогда должны самым активным образом включиться в комплекс мер помощи мобилизованным, их семьям, в обеспечении общественной безопасности, интеграции и консолидации всего общества.

Полагаю, что наиболее активные общественные организации могут сейчас выступить флагманами в реализации комплекса дополнительных региональных мер по поддержке семей мобилизованных: от целевой помощи каждой семье до проведения мероприятий, объединяющие все семьи в регионе, чьи отцы и мужья защищают суверенитет нашей страны. А также быть интегрированными в комплекс мер по обеспечению контроля за деятельностью региональных штабов по поддержке семей мобилизованных.

В настоящее время необходимо максимально активно осуществлять в каждом регионе России поддержку семей мобилизованных: исключить комиссии банков за перевод средств в специальные Фонды по сбору средств для ВСО, сделать специальные низкие ставки банков для семей мобилизованных без дополнительных сборов, исключить или снизать коммунальные услуги для семей мобилизованных на период службы, предоставить льготные условия поступления в высшие учебные заведения детям мобилизованных.

Юрий Малик, член Экспертного клуба региона, член Общественной палаты Смоленской области, член комиссии по развитию экономики, малого и среднего предпринимательства, заместитель генерального директора ООО «Елизавета+»:

На данный момент безопасность в нашем регионе обеспечена. Указ президента выполняется на должном уровне.

Какие дополнительные меры по повышению безопасности необходимо предпринять? Считаю, необходимо усилить охрану критически важных объектов энергетической, транспортной и промышленной инфраструктуры, детских дошкольных учреждений, школ.

14 октября у нас в регионе начал работу Центр поддержки семей мобилизованных граждан. А 19 октября 2022 г. издан Указ губернатора Смоленской области №103 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации».

В каждом районе открыты аналогичные центры помощи и поддержки. Я уверен, что можем оказывать помощь по конкретному запросу семей мобилизованных граждан и оказываем ее всем нуждающимся.

Галина Цветкова, выпускающий редактор СОГУП «Северная объединенная редакция» (газета «Вперед» Холм-жирковского района), член Экспертного клуба региона:

– Сейчас в обществе присутствует некий уровень нервозности. Но это, скорей, происходит от того, что не всегда мы получаем объективную информацию. В нынешних условиях очень важна именно информационная безопасность, нужно ее повышать, особенно в образовательных учреждениях.

Как и по всей области, в Холм-Жирковском районе проводится работа по оказанию помощи семьям мобилизованных граждан. Работает «единое окно» по приему обращений от семей мобилизованных граждан и добровольцев. Для участников специальной военной операции собирается гуманитарная помощь, неравнодушные люди в пункты приема приносят медикаменты, теплые вещи, снаряжение, продукты (консервы, сгущенное молоко, тушенку и т.п), предметы личной гигиены и многое другое.

Опять-таки мы все находимся в некоем информационном вакууме – не знаем «своих» участников спецоперации. Работает лишь «сарафанное радио». Но общество должно знать своих героев!