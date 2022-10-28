Гипертония – это «тихий убийца»

Артериальная гипертония – это стойкое повышение систолического артериального давления выше 140 мм рт. ст. и/или диастолического выше 90 мм рт. ст. Согласно рекомендациям Европейского общества по артериальной гипертонии и Европейского общества кардиологов, для домашнего измерения давления принят критерий артериальной гипертонии от 135/85 мм рт. ст. и выше.

Необходимо помнить, что гипертония – это «тихий убийца». У болезни нет явных симптомов, кроме высокого артериального давления, она поражает жизненно важные органы: сердце, головной мозг, кровеносные сосуды, сетчатку глаза, почки. Повышение АД на 6 мм рт. ст. означает увеличение частоты инсультов на 60% и увеличение риска инфарктов на 20%.

Гипертония является широко распространенной в мире эпидемией, поражающей как развитые, так и развивающиеся страны. Во многих странах более 50% людей в возрасте свыше 60 лет имеют повышенное артериальное давление, только одна треть лиц, страдающих гипертонией, получает лечение и примерно 12% из числа этих людей находится под медицинским контролем, около 45% больных людей не знают, что они имеют высокие цифры артериального давления.

Осведомленность о наличии артериальной гипертонии у мужчин составляет 67,5%, у женщин – 78,9%, среди мужчин при наличии показаний регулярно принимают препараты для снижения АД 39,5%, среди женщин – 60,9%. Среди принимающих регулярно препараты достигают целевых значений уровня АД 41,5% мужчин и 53,5% женщин.

На глобальном уровне сердечно-сосудистые заболевания являются причиной примерно 17 млн. случаев смерти в год, это почти треть от общего числа смертей. Из них осложнения гипертонии вызывают 9,4 млн. случаев смерти в мире ежегодно. На долю гипертонии приходится около 45% смертных случаев, вызванных болезнями сердца, и 51% случаев смерти, вызванных инсультом.

Первичная профилактика гипертонической болезни включает в себя:

Нормализацию функции центральной нервной системы (предотвращение стрессов). Чёткий распорядок дня (постоянное время подъёма и отхода ко сну). Упражнения на свежем воздухе и лечебная физкультура (длительные прогулки на свежем воздухе, езда на велосипеде, умеренная работа на огороде). Ежедневные нагрузки в зале и дома. Нормализация сна (сон длительностью до 8 часов). Рациональное питание. Тщательно считайте потреблённые с пищей килокалории, не допускайте излишнего потребления жиров. Жиров можно употреблять в сутки не более 50-60 гр, причём 2/3 из них должны составлять жиры растительного происхождения: кукурузное, подсолнечное масло. Ограничить продукты, содержащие большое количество животных жиров – цельное молоко, сливочное масло, сметана. В рационе должно быть достаточное количество белков: нежирные сорта рыбы, птицы, снятое молоко, творог, кефир и др. Необходимо ограничить приём легкоусвояемых углеводов: сахар, мёд, изделия из сдобного теста, шоколад, манную, рисовую крупы. Снижение веса (при ожирении). Без снижения веса, говорить о профилактике гипертонии не приходится. Нельзя пытаться резко похудеть, снижать массу тела можно на 5-10 % в месяц. Отказ от курения! Снижение употребления поваренной соли (употреблять не более 6 граммов в день). Потребление продуктов питания с большим содержанием солей калия, кальция и магния (нежирный творог, петрушка, фасоль, чернослив, свекла, запечённый картофель, курага, изюм без косточек.) Ограничение потребления спиртных напитков.

Вторичная профилактика проводится у пациентов, у которых артериальная гипертония установлена как диагноз. Ее цель – предотвращение возникновения осложнений. При этом данный вид профилактики включает в себя два компонента: немедикаментозное лечение артериальной гипертонии и антигипертензивную (лекарственную) терапию. Немедикаментозное лечение, в принципе, соответствует первичной профилактике, только с более жесткими требованиями. Если наследственность и окружающую среду каждый отдельный человек изменить не в состоянии, то образ жизни и питание – вполне. Лекарственная терапия – назначенные доктором препараты, которые целенаправленно действуют на высокий уровень давления, снижая его. Пациенты с артериальной гипертонией должны строго придерживаться рекомендаций врача и принимать препараты по назначению, предупреждая тем самым риск развития осложнений.

К профилактике артериальной гипертонии можно отнести и систематический контроль уровня давления утром и вечером. Неотступное следование рекомендациям лечащего врача, своевременное обращение к нему в случае ухудшения состояния.

Помните! Болезнь легче предупредить, чем лечить!

По информации Департамента по здравоохранению