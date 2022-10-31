Смоленская школьница выиграла поездку на Северный полюс



Ученица 10А класса средней школы № 27 Мария Колюшенкова стала победительницей всероссийского интеллектуального конкурса и теперь отправится в уникальную экспедицию на атомном ледоколе.

Мария успешно прошла все этапы и выиграла в финальном интернет-голосовании за лучший видеоролик на тему: «В какой науке я себя вижу через 10 лет». Юная смолянка хочет реализовать себя в «зелёной химии» – одном из научных направлений, которое работает над безотходным производством химических продуктов, делая экологию в разы чище.

Кстати, Маша не первая в своей семье, кто побывает на Северном полюсе. В 2019 году её брата Максима включили в команду арктических путешественников благодаря участию в образовательных проектах и конкурсах по атомной энергетике. Он отправился в рейс-экспедицию на крупнейшем в мире атомном ледоколе «50 лет Победы» и развернул флаг Смоленска на вершине Земли.

Татьяна Пастухова , член Экспертного клуба региона, член Общественной палаты Смоленской области, член комиссии по культуре и сохранению духовного наследия, директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Ярцевский районный центр культуры и искусства», руководитель Ярцевского местного отделения общественной организации по защите прав и интересов семьи, женщин, детей «Смоленский Совет женщин и Комитет солдатских матерей»:

– «Любить природу – значит любить Родину, — так писал М.Пришвин. Сегодня как никогда важно и правильно делать все, чтобы наши дети росли со знанием и пониманием того, что сохранение окружающей среды, бережное отношение к природе, к нашей планете в целом — это залог нашего общего будущего. Участие детей и подростков в экологических конкурсах помогает раскрыть душу ребёнка навстречу общению с природой. Человек, чувствующий красоту природы, не навредит ей ни словом, ни делом. Через создание интересных творческих работ такие проекты дают возможность детям выразить свои мысли и переживания за природу страны, предложить свои пути решения современных экологических проблем.

Юная смолянка Мария Колюшенкова выбрала для себя очень перспективную, важную тему «Зеленая химия». Это направление науки, которое ассоциируется в обществе, прежде всего, с гражданской позицией, с заботой о будущем, устойчивым, прогрессивным развитием во всех сферах жизни человека. Мария продолжила семейную традицию. Вслед за братом она отправляется на Северный полюс. Сила семьи, сила общества в традициях, в почитании старших, в желании сделать этот мир лучше.

Наталья Иосифовна Полушкина, член Экспертного клуба региона, член Общественной Палаты Смоленской области, председатель комиссии по социальной политике, поддержке семьи, детей и материнства, директор автономной некоммерческой организации центр психолого-педагогической и социальной помощи детям и семьям «Ради будущего»:

– Очень приятно, что наша смолянка — ученица 10-го класса средней школы №27 Мария Колюшенкова стала победительницей всероссийского интеллектуального конкурса «Ледокол знаний».

Это отнюдь не простой конкурс. Это серия испытаний в рамках просветительского проекта «Ледокол знаний. Homo Science project».

Мария Колюшенкова прошла все четыре уровня сложности, получив высокий персональный рейтинг и блестяще выполнила творческое задание на финальном этапе конкурса.

Желаю Марии не только получить незабываемые впечатления в предстоящей десятидневной арктической экспедиции на Северный полюс на атомном ледоходе «50 лет Победы», но и продолжить свою деятельность в научном направлении «зелёная химия».